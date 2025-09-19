Muere un motorista de 17 años en un accidente de tráfico en Alcoi

Una ambulancia del Samu, en una imagen de archivo.

Un joven de 17 años ha perdido la vida este viernes en un accidente de motocicleta ocurrido en la carretera CV-795, a la altura del término municipal de Alcoi (Alicante).

Según informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso se desplazaron al lugar una unidad del SAMU, una unidad de Soporte Vital Básico y personal médico de Atención Primaria.

Los equipos sanitarios intentaron reanimar al menor practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no lograron estabilizarlo y finalmente confirmaron su fallecimiento.

