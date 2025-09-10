Estos son los nuevos radares de la DGT en Alicante: estarán en funcionamiento antes de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) instalará seis nuevos radares en distintos puntos de la provincia de Alicante. Está previsto que entren en funcionamiento entre finales de 2025 y principios de 2026, tras superar las fases técnicas y de certificación.

El objetivo es reforzar la seguridad en las carreteras más transitadas, en un contexto donde la movilidad no deja de crecer.

El año 2024 registró un récord histórico en movilidad con 462,8 millones de desplazamientos por vías interurbanas, un 3,15% más que en 2023. Este incremento también se reflejó en la siniestralidad, con un total de 1.040 accidentes mortales.

Seguridad vial como prioridad

Ante estas cifras, la DGT recuerda que la mejor manera de reducir los accidentes pasa por reforzar la seguridad vial.

Los radares, aunque a menudo generan quejas entre los conductores por la sensación de ser 'cazados', son una herramienta fundamental para controlar la velocidad y evitar siniestros.

A principios de 2025, el Ministerio del Interior puso en marcha 24 nuevos radares en varias provincias españolas. De ellos, 17 son fijos y 7 de tramo.

En el Levante, Alicante y Valencia ya cuentan con algunos de estos dispositivos, situados en carreteras como la N-332, CV-86, CV-905 y la A-77a.

6 nuevos radares Alicante

La provincia de Alicante sumará seis nuevos radares que estarán operativos entre finales de 2025 y principios de 2026. Estos dispositivos se instalarán en puntos estratégicos de la red viaria, con el objetivo de reforzar la seguridad en tramos con alta densidad de tráfico.

En Elche se colocarán dos de estos radares, uno en la autovía A-7 y otro en la carretera nacional N-340. Ambos tramos soportan un gran volumen de vehículos a diario, por lo que su control resulta clave para reducir riesgos.

La autovía A-31 también contará con dos nuevos equipos, repartidos entre los términos municipales de Novelda y Elda. Se trata de uno de los corredores más importantes para la comunicación interior de la provincia y, por tanto, un punto prioritario para la vigilancia.

El despliegue se completa con otros dos radares en carreteras de carácter más local, pero igualmente transitadas. Uno se ubicará en la CV-70, entre Benidorm y La Nucía, y el otro en la CV-920 a su paso por Rojales

La Jefatura Provincial de Tráfico prevé que los nuevos radares queden instalados a lo largo de este mes de septiembre, aunque no entrarán en funcionamiento de inmediato. Antes deberán configurarse y recibir la autorización del Centro Español de Metrología (CEM).

Eso sí, que no cunda el pánico: la DGT está obligada a anunciar por canales oficiales la fecha en la que estos dispositivos comenzarán a multar de forma efectiva.

Cuándo se multa y cuánto

Desde junio de 2025, los radares aplican un margen de tolerancia más estricto. En vías con límite de hasta 100 km/h, los dispositivos fijos sancionan si se supera en más de 3 km/h, mientras que en carreteras con límites superiores se aplica un 3%. Los móviles funcionan con un umbral de 5 km/h o del 5%.

Por ejemplo, en una autopista de 120 km/h, un radar fijo multará a partir de 124 km/h, mientras que uno móvil lo hará desde los 126 km/h. En ciudad, la sanción llega si se sobrepasan los 54 o 55 km/h, según el tipo de radar.

Las multas oscilan entre los 100 y 600 euros e implican de 2 a 6 puntos del carné. En casos de excesos graves, puede considerarse un delito penal.

La DGT defiende esta política de tolerancia cero apoyándose en la precisión de los nuevos radares y en la necesidad de reducir la siniestralidad.