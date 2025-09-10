Confirmado: estos son los domingos y festivos que podrán abrir los comercios de Alicante en 2026

Muchos alicantinos aprovechan los días festivos para hacer esas compras que no pueden realizar entre semana. Con más tiempo libre y, en ocasiones, vacaciones de por medio, es habitual que los comercios registren una gran afluencia en estas jornadas.

Sin embargo, no todos los domingos y festivos permiten levantar la persiana. Son fechas muy concretas que marca la normativa autonómica y que cada año se deciden tras un proceso de debate.

En esta ocasión, el Observatorio del Comercio Valenciano ha aprobado ya el calendario que regirá en 2026. Un total de once días en los que los establecimientos de la Comunitat Valenciana, incluida la provincia de Alicante, podrán abrir sus puertas al público.

Once aperturas autorizadas

La normativa autonómica establece un máximo de once domingos y festivos en los que se permite abrir. Para 2026, el calendario arranca con la campaña de Reyes, el 4 de enero, a la que seguirá el 11 de enero con el inicio de las rebajas de invierno.

La Semana Santa contará con dos jornadas autorizadas. El Viernes Santo, que caerá el 3 de abril, y el Domingo de Pascua, el 5 de abril, ambos considerados de especial atracción turística.

En verano, el calendario contempla el 5 de julio coincidiendo con las rebajas, y el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, por acumulación de festivos. También el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, se incluye como jornada de apertura autorizada.

Campaña navideña reforzada

La recta final del año concentra el mayor número de festivos comerciales. Los comercios podrán abrir el 29 de noviembre, el 13 de diciembre, el 20 de diciembre y el 27 de diciembre.

Estas cuatro fechas se enmarcan dentro de la campaña de Navidad y Reyes, en la que los consumidores realizan la mayor parte de sus compras anuales.

El objetivo es dar respuesta a la alta demanda de esas semanas y garantizar que los comercios puedan aprovechar el tirón de ventas.

Un órgano consultivo

El Observatorio del Comercio Valenciano, dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que encabeza Marián Cano, es el encargado de elevar la propuesta a la administración autonómica.

En su composición participan representantes de pymes y grandes empresas de la distribución, cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones de consumidores, mercados municipales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

La reunión en la que se ha aprobado el calendario estuvo presidida por la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez.

De esta forma, Alicante ya conoce los once domingos y festivos en los que los comercios podrán abrir en 2026, un calendario que busca equilibrar el derecho al descanso con las necesidades de consumidores y empresarios