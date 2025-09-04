Luces y sombras del crimen en la Comunitat Valenciana a mitad de 2025: menos asesinatos y más abusos

Con el primer semestre del año cumplido, la Comunitat Valenciana pasa a examen sus datos de delincuencia, que muestran luces y sombras en el avance del crimen valenciano.

En global, el resultado es favorable en la autonomía, pues mejora los datos del pasado año para estas fechas, bajando un ligero 0,4 % las infracciones respecto a 2024.

Se han registrado más de 140.000 delitos, o lo que es lo mismo, 770 casos diarios de enero a junio.

Los números han sido desiguales en las tres provincias. Mientras que Valencia y Castellón han mejorado con creces la media nacional del -0,9 % con descensos del 3,2 % y 3,5 %, respectivamente, Alicante ha sido la oveja negra.

La provincia alicantina ha aumentado sus infracciones cerca de un 5 %, lastrando los buenos números que venían registrando sus hermanas valencianas.

En el apartado más crucial, el de homicidios consumados, la Comunitat Valenciana muestra la mayor mejora.

Se produjeron 19 homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 45,7 % menos que en 2024. La caída es muy superior a la media nacional, donde la bajada se situó en el 8,6 %.

En cambio, los homicidios en grado de tentativa aumentaron con fuerza en la región, pasando a 90 casos, lo que implica un 23,3 % más que el año pasado.

Uno de los mayores repuntes se da en los secuestros, con siete casos, una cifra nada habitual en un delito casi anecdótico que ha sido empujada por los cinco casos ocurridos en Alicante. Esto hace que la subida sea del 75 % respecto a 2024.

Igual de oscuros son los delitos contra la libertad sexual. En la Comunitat se denunciaron 1.259 casos, un 5,6 % más que en el mismo periodo del año pasado, en línea con el 5,3 % de incremento en el conjunto del país.

Dentro de este apartado, las agresiones sexuales con penetración apenas crecieron en la región, con 268 casos (+0,8 %), mientras que en España lo hicieron un 7 %.

Como puntos positivos, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron en la Comunitat Valenciana un 9,5 %.

Ciberdelitos imparables

Mientras se consigue contener la criminalidad convencional a pesar de las oleadas masivas de turistas y el incremento de la población, la ciberdelincuencia sigue su tendencia imparable.

Las denuncias por delitos tras las pantallas suben de año en año al ritmo de dobles dígitos. En el primer semestre se registraron 26.661 casos, un 12,9 % más que en 2024. La subida es mucho más preocupante que en España, que se queda en el 3,4 %.

Las estafas informáticas siguen siendo el talón de Aquiles de la seguridad en todo el país y en el territorio valenciano ya concentran la mayor parte de los delitos, con 22.789 denuncias (+10,7 %).

Mientras que los otros ciberdelitos —como suplantación de identidad, ciberacoso o fraudes digitales— crecieron un 27,6 %, frente al 25 % de subida en España.