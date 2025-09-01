Jorge Olcina, meteorólogo sobre el inicio de septiembre : "Las temperaturas volverán a subir a lo largo de la semana"

La primera mañana de septiembre ha comenzado con un ambiente fresco en las calles de Alicante, una sensación que muchos han notado al salir a caminar. Sin embargo, el respiro apenas ha durado unas horas, ya que a lo largo de la mañana los termómetros han vuelto a subir.

Para conocer cómo evolucionará el tiempo durante los próximos días, desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el catedrático de Análisis Geográfico Regional y meteorólogo, Jorge Olcina, quien adelanta que, de momento, el calor veraniego se mantiene.

El experto apunta que se trata de una semana marcada por la estabilidad atmosférica, sin riesgo de lluvias, y con un progresivo ascenso de las temperaturas máximas. "Las temperaturas volverán a subir a lo largo de la semana", señala Olcina.

Tiempo estable y calor

Olcina explica que este lunes ha comenzado con un ambiente algo más fresco y con intervalos nubosos, aunque matiza que "con la entrada del poniente, a mediodía y por la tarde, especialmente en la costa, los termómetros han vuelto a subir".

Entre el martes y el viernes, el meteorólogo destaca que se notará un ascenso progresivo de las temperaturas en toda la provincia. "De cara al final de la semana irán aumentando los valores de temperatura", indica.

El catedrático también advierte de que las noches tropicales continuarán en el litoral, con sensación de bochorno debido a la humedad.

"Seguimos teniendo noches calurosas y además con un porcentaje de humedad importante, la sensación de calor por la noche se mantiene muy activa", apunta.

En cambio, en el interior de la provincia el panorama es distinto. Allí, las temperaturas nocturnas descienden hasta los 17 o 18 grados, ofreciendo un ambiente mucho más llevadero.

"Incluso ya obligan a taparse en algunas comarcas de montaña", comenta Olcina.

De cara al jueves y viernes, se alcanzarán de nuevo temperaturas de 35 grados en las comarcas del interior y entre 33 y 34 en la franja costera. "No hablamos ya de calores extremos, pero seguimos en condiciones de verano", concluye.

Previsión de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielos poco nubosos en general, con nubosidad de evolución en el tercio norte, donde no se descarta algún chubasco con tormenta ocasional por la tarde.

Las máximas bajarán en el interior y en la mitad sur de Valencia, subirán en el litoral sur de Alicante y se mantendrán sin cambios en el resto. El viento soplará flojo a moderado del oeste y noroeste, girando por la tarde a componente este en el litoral.

Para el martes, el litoral sur podría amanecer con cielo nuboso y algún chubasco o tormenta aislada, que remitirá a lo largo de la mañana. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas mínimas bajarán en general, mientras que las máximas se recuperarán en el interior de Castellón y de forma más ligera en el resto del interior, con descensos en el litoral de Alicante.

El viento será flojo variable, aumentando a moderado por la tarde con predominio de la componente sur, salvo en el interior de Valencia, donde predominará el oeste.

En las últimas 24 horas, las máximas registradas han sido de 31,3 grados en Castellón, 31,6 en València y 32,1 en Alicante.