San Vicente del Raspeig pone en marcha proyectos clave para su transformación y sigue avanzando desde la aprobación de los remanentes el pasado mes de mayo.

Desde entonces, las áreas de Arquitectura, Infraestructuras y Contratación del Ayuntamiento han acelerado los procesos para sacar adelante, en apenas tres meses, la licitación de "obras muy importantes para el municipio", apuntan desde el consistorio.

Entre los proyectos puestos en marcha destaca la ejecución de la Fase II del Centro del Agua.

Las futuras piscinas municipales serán un espacio deportivo y de ocio, con una nueva instalación climatizada destinada a la práctica deportiva y un segundo vaso, al aire libre, que responde a la demanda de una piscina de verano.

"También, se ha avanzado considerablemente en la transformación del núcleo urbano del municipio, ya que proyectos como la remodelación del acceso sur por la calle Mayor, el acondicionamiento de la calle Villafranqueza y su entorno y la reurbanización en plataforma única de la calle Pintor Picasso se encuentran ya en fase de evaluación", señalan desde el Ayuntamiento.

Las intervenciones proyectadas hasta ahora también se extienden a urbanizaciones y partidas, y es que se están evaluando las ofertas para la reurbanización de la calle Jazmines y Paseo de los Olivos y para realizar las labores de acondicionamiento y asfaltado de diferentes caminos y calles por todo el término municipal.

En el mismo estado se encuentran obras de carácter más estructural como la renovación del alumbrado en la Avenida de L’Almassera y del alcantarillado con deficiencias en todo el municipio, que se suman al contrato para la anulación definitiva de los contenedores soterrados.

También se benefician de estas inversiones ámbitos como la fiesta y la seguridad, ya que la reforma del interior del cuartel de la Guardia Civil y el acondicionamiento de la zona verde del Solar de la Festa están siendo evaluadas.

Durante las últimas horas también se ha abierto el plazo de presentación de ofertas para la construcción del albergue municipal de animales, la instalación de áreas de juegos infantiles y de elementos deportivos y la restauración del vallado del parque Lo Torrent.

Así, a lo largo de los próximos días saldrán a exposición pública para la recepción de ofertas las obras de instalación de sombraje en los parques infantiles y la ampliación del aparcamiento del solar de Marialice.