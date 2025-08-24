Así ha cambiado el precio de la vivienda en la provincia de Alicante desde 2020: un 65% más caro

El precio de la vivienda en España no deja de subir. Comprar o alquilar un piso es cada vez más caro y ningún territorio se libra de esta escalada. Son buenos tiempos para ser propietario, pero una pesadilla para quienes sueñan con adquirir su primera vivienda o no tienen otra opción que pagar un alquiler.

Las zonas costeras son las más castigadas por este incremento, debido a la fuerte demanda de vivienda. La provincia de Alicante es un claro ejemplo de esta tendencia. Cada vez más personas quieren vivir en la terreta (y no es de extrañar), pero la oferta no es suficiente, lo que dispara los precios.

A ello se suma la pérdida de vivienda en el mercado del alquiler. Según recordaba recientemente Julián de la Peña, presidente de Inmoadal, solo en la Comunitat Valenciana se han retirado 14.500 viviendas en el último año. Muchos propietarios optan por vender o destinar sus pisos al alquiler turístico por miedo a la 'inquiokupación'.

Los datos del portal Idealista muestran con claridad la evolución del mercado en la provincia. En septiembre de 2020, el precio del metro cuadrado se situaba en 1.602 euros. Hoy, con los datos de julio de 2025, alcanza los 2.582 euros. Esto supone un incremento del 65% en apenas cinco años.

El crecimiento ha sido constante: 1.674 €/m2 en 2021, 1.828 €/m2 en 2022, 2.042 €/m2 en 2023 y 2.298 €/m2 en 2024. Solo en el último año el aumento ha sido del 15,9%, una subida que deja a Alicante en máximos históricos.

Moraira, la más cara

El mercado inmobiliario alicantino está marcado por grandes contrastes. Moraira encabeza la lista de los municipios más caros, con 4.268 euros por metro cuadrado. Le siguen Jávea/Xàbia (3.872 €/m2), Benissa (3.721 €/m2), Calpe (3.421 €/m2) y Altea (3.357 €/m2).

Estas localidades, situadas en la costa norte, se consolidan como destinos de gran demanda residencial y turística. Su atractivo internacional y la fuerte presencia de compradores extranjeros contribuyen a mantener precios muy por encima de la media provincial.

Villena y la otra cara

En el extremo opuesto están las localidades más baratas. Villena registra el precio más bajo, con 692 euros por metro cuadrado. Le siguen Jijona/Xixona (783 €/m2), Monóvar (798 €/m2), Banyeres (804 €/m2) y Benejúzar (812 €/m2).

Estos municipios del interior presentan una presión de demanda mucho menor, lo que se traduce en precios más asequibles. Sin embargo, algunos como Elda o Muro de Alcoy han experimentado en los últimos años crecimientos notables, en línea con la tendencia general.

El esfuerzo se dispara

La subida de precios no solo encarece el acceso a la vivienda, también multiplica el esfuerzo que deben realizar las familias. Según el último estudio de Idealista, el porcentaje de ingresos destinado a pagar una casa ha crecido hasta el 24% en la compra y el 38% en el alquiler.

En el caso del arrendamiento, nueve capitales españolas superan el límite del 30% recomendado por los expertos. Alicante está entre ellas, con un 40%, solo por detrás de Barcelona, Palma, Málaga y Valencia.

Además, es una de las ciudades donde más ha crecido el esfuerzo en el último año, con un aumento de tres puntos.

En cuanto a la compra, Alicante se sitúa en el 29% de esfuerzo, por debajo de capitales como Palma (43%), Málaga (37%), San Sebastián (37%) o Madrid (36%). Aun así, supera de largo la media aconsejada por los expertos para evitar riesgos de endeudamiento.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, advierte a través de un comunicado de la gravedad de la situación. "La vivienda en alquiler está en estado de emergencia y próxima a desbordarse en muchas localidades, empujando comprar a las familias que tienen la más mínima posibilidad", señala.

Iñareta responsabiliza a la falta de planificación y construcción de nuevas viviendas allí donde son necesarias. "Esto está tensionando enormemente el mercado de compra, con tasas en los grandes mercados que superan ampliamente los niveles recomendados de endeudamiento", apunta.

A su juicio, "son necesarias medidas audaces y de consenso para estabilizar el mercado y comenzar una estrategia de recuperación del mercado de la vivienda a medio plazo".