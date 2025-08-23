El Auditori de Teulada acogerá la XIV Muestra de Enoturismo y Gastronomía Alere/Dolia con "alma de mujer"

Una cata de vino, en una imagen de archivo.

El próximo 5 de septiembre a partir de las 18:00 horas, el Auditori Teulada Moraira acogerá la XIV Muestra de Enoturismo y Gastronomía “Alere/Dolia”, una cita cultural y gastronómica que este año lleva por lema “Con alma de mujer”.

La entrada será libre, pero con plazas limitadas para algunas actividades.

Programa destacado

Sala de Catas (18:00 h). La jornada comenzará con una cata de vinos blancos secos, bajo el título “El Moscatel y la Mujer”, con la participación de las bodegas Teulada, Montesanco y Les Freses.

El evento estará guiado por reconocidas profesionales como Natalia Priego (enóloga y sumiller), Lourdes Sanzarco (sumiller) y Sofía Garrigues (maitre de Ritual de Terra). Además, los vinos se maridarán con quesos de la Associació de Formatgers de la Comunitat Valenciana y estarán presentados por el escritor y gastrónomo Chema Ferrer.

Performance artística (19:30 h). El colectivo Otra Danza ofrecerá “Delicatessen”, un espectáculo de danza, música y luz que fusiona arte y emoción.

Sala Auditori (20:00 h). Se celebrará la exhibición culinaria “Con alma de mujer”, a cargo de la chef María José San Román (Restaurante El Monastrell), embajadora de la dieta mediterránea y representante de MEG (Mujeres en Gastronomía).

El acto incluirá la propuesta “Paisaje de la Memoria”, un homenaje a las mujeres dedicadas al cultivo de la uva moscatel, conducido por la periodista Marina Vallés Pérez.

Jardín de la Fachada al Mar (20:00 h) Taller artesano Dolia Kids: elaboración de pan de higo con Menges de Dénia.

Territorio Gastronómico: espacio dedicado a productos, productores, artesanos y cocineros. Habrá un maridaje de gastronomía, vino y música en directo con bodegas locales, la Asociación Bancals de Vi, el Restaurante Tapas Canalla y MEG, entre otros. La velada culminará con la actuación musical de la Cucumpra Orquesta.

Sala de Exposiciones. La muestra contará con una intervención artística “Sabors i Sabers”, del artista Ginestar.

Identidad mediterránea

Alere/Dolia no solo es un evento gastronómico, sino una experiencia cultural que pone en valor la tradición vitivinícola del Moscatel, el papel de la mujer en la enología y la gastronomía, y la riqueza del territorio mediterráneo.

