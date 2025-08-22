Detenido un cirujano por amputar 5 dedos a su padre en casa y causar la muerte por sepsis

Un médico cirujano de 54 años ha sido detenido en Alicante por, presuntamente, amputar en su casa varios dedos del pie a su padre, nonagenario con problemas de gangrena, y provocarle una infección que resultó mortal.

Fuentes cercanas al caso han informado hoy a EFE de que recientemente el anciano había sido diagnosticado en el hospital de unos problemas de circulación sanguínea y que los médicos le habían recomendado amputarle parte de las extremidades inferiores por inicio de gangrena en varios dedos, para lo cual necesitaba el consentimiento expreso de todos sus hijos.

Al no contar con la autorización de todos ellos, según las mismas fuentes, uno de los hijos, cirujano de profesión, le practicó una amputación casera en el domicilio de cinco dedos, tres de un pie y dos del otro.

El paciente regresó a la residencia de mayores donde estaba ingresado y allí se percataron de las heridas sangrantes que tenía en los pies. La situación se complicó y fue ingresado en el hospital para fallecer poco después por sepsis. EFE.

