Detenidos en Elda dos jóvenes tras una oleada de siete robos violentos en apenas 13 horas

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en la localidad de Elda a dos hombres, de 26 y 28 años, como presuntos responsables de varios robos con violencia. Según la investigación, ambos llegaron a cometer hasta siete asaltos en pocas horas, dejando a varias personas afectadas.

Las pesquisas comenzaron tras detectarse una serie de robos violentos ocurridos en un mismo día y en un corto intervalo de tiempo. En todos los casos, los asaltantes utilizaron una violencia desmedida contra sus víctimas para sustraerles los bolsos que llevaban.

Con los datos obtenidos, los investigadores concluyeron que los autores formaban al menos un grupo de dos individuos que actuaban de manera coordinada y planificada. Por ello, se desplegó un dispositivo policial para localizarlos e interceptarlos, lo que permitió su identificación y detención en pocas horas.

La rápida actuación de las distintas unidades de la Policía Nacional permitió frenar su actividad delictiva, ya que en apenas 13 horas llegaron a perpetrar siete robos con violencia, provocando incluso lesiones a algunas víctimas durante los forcejeos.

Gracias a las gestiones policiales, se logró vincular a los detenidos con los delitos cometidos y recuperar parte de los objetos sustraídos, que fueron devueltos a sus legítimos dueños.

Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los arrestados fueron puestos a disposición judicial en Elda, decretándose su ingreso en prisión preventiva.

