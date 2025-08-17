45 años de aumento de temperaturas estivales en Alicante: así lo ha registrado la Aemet

Más allá de ideologías políticas o intereses económicos, la comunidad científica internacional considera el cambio climático un hecho contrastado. Otra cosa son las interpretaciones sobre las causas o y las consecuencias futuras, pero lo cierto es que la temperatura media anual va en aumento desde hace décadas. Para ello solo hace falta consultar las series centenarias y datos climatológicos oficiales que ofrece la Aemet disponibles en su portal de "Datos climatológicos" y "Series centenarias".

A este respecto, en la provincia de Alicante, las series oficiales reflejan una nítida tendencia de aumento progresivo en las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del siglo XX, pero sobre todo,en las dos primeras décadas del siglo XXI, con especial aceleración desde los años 80 de la pasada centuria.

El aumento promedio de la temperatura máxima en Alicante desde los años 50 del siglo XX hasta la actualidad es de aproximadamente 1°C. Un dato que parece escaso pero que ha generado un significativo incremento de las olas de calor y las noches consideradas tropicales en la provincia durante los últimos 45 años. Las temperaturas máximas a mediados del siglo pasado se situaban en los 36-38°C y ahora superan frecuentemente los 40°C.

En concreto, el récord histórico oficial de temperatura máxima en la ciudad de Alicante fue de 41,9°C, alcanzado el 13 de agosto de 2022. Antes no se había registrado nunca una temperatura tan alta. Lo que puede generar un problema en el futuro es que los informes oficiales apuntan al aumento significativo tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas.

Eso no significa que antes de los 80 no hubiese olas de calor y picos de temperatura, que es el argumento de muchos negacionistas del cambio climático. Según los datos oficiales, los días 13 a 16 de julio de 1975 se alcanzaron temperaturas máximas de hasta 40,4°C, en julio de 1978, de 39,3°C, en agosto de 1976, máximas de 38,5°C.

La Aemet considera una noche tropical aquella en que las temperaturas mínimas son superiores a 20°C. Y desde los años 80 se ha registrado cómo han aumentado los veranos con un promedio de alrededor de 80 noches tropicales por año en la provincia. Sobre todo en la última década.

También existen datos oficiales de cómo ha aumentado la intensidad, duración y frecuencia tanto de las olas de calor, cuando se superan los 37°C (en la actualidad, ya que antes se consideraba por debajo de esta temperatura). De hecho, antes de los 80 se produjeron olas de calor en la provincia y en toda España como con un pico de temperatura máxima de 40,4°C el 16 de julio de 1975.

Sin embargo, en los últimos 45 años se han intensificado. Algunas de estas olas de calor extremo se produjeron en agosto de 2003, cuando se superaron los 40ºC, como sucedió el 3 de agosto de aquel año en estaciones como Alicante-Elche Aeropuerto. En julio de 2015 (con 26 días seguidos de altas temperaturas), en 2022 y este año, han sido particularmente intensas.