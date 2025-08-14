La Fundación Mundomar realiza una limpieza de la playa de l'Olla tras los fuegos del Castell

El pasado 9 de agosto, el cielo de Altea se iluminó con 250 truenos en la 37ª edición de los espectaculares fuegos artificiales del Castell de L’Olla, un evento que congregó a más de 100.000 asistentes.

Tras la magia de la noche, la playa presentaba la necesidad urgente de una limpieza para evitar que los residuos acabaran en el mar y provocaran un grave impacto ambiental.

Por este motivo, la Fundación Mundomar, en colaboración con el Ayuntamiento de Altea, la organización del Castell, el club El Cranc Surf, Penta laboratorio, Davante y DeAmictia, organizó una intervención conjunta.

Gracias a la participación de 25 voluntarios, se retiraron cerca de 100 kilos de basura de la zona.

En tierra firme predominaban botellas, latas, vasos de plástico y colillas, mientras que en el agua se recogieron restos de la pirotecnia utilizada. Cabe destacar que la organización del evento mantiene un fuerte compromiso ambiental, adoptando cada año materiales más sostenibles para reducir su huella ecológica.

Desde la Fundación Mundomar se recuerda la importancia de que los asistentes a este tipo de celebraciones actúen de manera responsable, ya que la contaminación marina constituye una amenaza creciente para la fauna local.

En el marco de la jornada de limpieza, también se llevaron a cabo talleres educativos para sensibilizar sobre el impacto de los residuos en el medio marino y sus habitantes.

Como señala Federica Corrias, responsable de Conservación de la Fundación Mundomar, el propósito es “proteger el ecosistema costero y motivar a visitantes y turistas a disfrutar de este tipo de eventos, de gran relevancia local e internacional, de forma responsable, cuidando el entorno natural que hace tan especial a la hermosa Altea”.