Mazón destaca el dinamismo económico de la Comunitat con récord de empleo y atracción de inversiones

La Comunitat Valenciana avanza con paso firme en el panorama económico nacional. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto en valor el impulso que vive la región, situándose entre las tres autonomías con mayor crecimiento de España.

Según ha subrayado, este progreso se apoya en medidas como la simplificación administrativa, el apoyo decidido a la inversión y un alivio fiscal que han reforzado la confianza empresarial y abierto nuevas oportunidades.

Los últimos datos confirman la tendencia. El primer semestre del año se cierra con un aumento del PIB por encima de la media nacional y con mejoras notables en el mercado laboral, el turismo y la actividad empresarial.

Para Mazón, estos indicadores evidencian el dinamismo de la economía valenciana y consolidan a la Comunitat como uno de los territorios más competitivos del país.

Las previsiones de la AIReF para el segundo trimestre refuerzan este diagnóstico: la Comunitat registra un crecimiento interanual del PIB del 3,1 %, tres décimas por encima del promedio estatal.

A su vez, el informe de BBVA Research proyecta que la región mantendrá el ritmo en 2025, con un incremento del 3,2 %, superando en cuatro décimas la media prevista para España.

Récord de afiliación

Las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado en julio un nuevo máximo histórico con 2.227.399 personas ocupadas, lo que supone un incremento del 3,11 % respecto al mismo mes del año anterior, claramente por encima del incremento medio registrado en el conjunto de España (2,26 %).

“Esta evolución confirma que el mercado laboral mantiene su dinamismo”, ha señalado el president, con más de 67.000 nuevas afiliaciones en la Comunitat Valenciana desde julio de 2024, lo que refuerza la tendencia positiva de creación de empleo en los últimos trimestres.

Mazón ha recordado que la cifra de paro registrado (293.968 personas) “es la más baja en un mes de julio desde 2008” tras haber descendido en 18.251 personas respecto a julio del año pasado, lo que supone una bajada de 5,85 %.

Igualmente, ha incidido en que en el último año, la Comunitat Valenciana “lidera el aumento anual de trabajadores autónomos en España con un total de 10.486, lo que supone una subida del 2,81%, casi el triple que la media española”.

Más empresas

El jefe del Consell también se ha referido al ritmo de creación de empresas en la Comunitat Valenciana ya que supera al conjunto del Estado desde enero de 2023, consolidando una tendencia sostenida que confirma el cambio de percepción sobre nuestro territorio.

"Como una región abierta a la inversión e idónea para el desarrollo de proyectos empresariales que generen empleo y prosperidad", afirma.

Cabe recordar que el número de empresas inscritas en la Seguridad Social alcanzó las 155.937 en junio, lo que supone un aumento interanual del 0,3 %, en contraste con el descenso del -0,4 % registrado a nivel nacional.

“Impuestos más bajos, dar confianza y seguridad jurídica, y menos burocracia es lo que dinamiza la economía, generar más actividad, empleo y crecimiento”.

El president ha subrayado la apuesta del Consell por ser “aliados” de quienes impulsen iniciativas sostenibles y generadoras de empleo de calidad en la región porque son la antesala de mejores servicios sociales”

Como resultado, ha incidido Mazón “la Comunitat ha atraído en menos de dos años inversiones de gran calado cercanas a los 10.000 millones de euros, con una previsión de más de 40.000 empleos asociados”.

Algunos de los proyectos implicados son la gigafactoría de baterías de PowerCo, la planta de hidrógeno verde de BP en Castellón, la nueva sede de Edwards Lifesciences en Moncada, la fábrica de tranvías de Stadler en Albuixech o el Campus Digital Valley en Picassent, entre otras.

"Estas empresas posicionarán a nuestro territorio a la vanguardia de sectores estratégicos y posibilitarán acelerar el proceso de recuperación tras las riadas y el desarrollo económico y social”.

Finalmente, Mazón también ha hecho referencia a la llegada de turistas internacionales, “que continua en máximos históricos”.

En mayo de 2025 se registró un incremento del 4,1 % en la Comunitat, frente al 1,5 % de aumento nacional.

También se alcanzaron cifras récord en pernoctaciones hoteleras en junio, con 3,2 millones y un crecimiento interanual del 2,9 %, superior al conjunto del Estado.

Unos datos que refuerzan la posición del turismo como uno de los motores económicos clave de la Comunitat Valenciana, junto con el comercio y la hostelería.

El gasto turístico asociado a estas actividades, según la última encuesta de gasto turístico del INE, rozó los 4.000 millones en el primer cuatrimestre del año.