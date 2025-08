Ojo a esta estafa por Whatsapp: alguien se hace pasar por un concejal de Vox de Alicante para pedir que paguen la cuota

En los últimos días personas de Alicante están recibiendo un enigmático WhatsApp en el que les aseguran que se han unido a la formación política y que este mes de agosto les pasarán una cuota de 25 euros a su cuenta corriente, indicando los primeros números de esta. Es una estafa y están utilizando el nombre del concejal de Vox por Alicante, Mario Ortolá, para cometerla.

Según explica el propio Ortolá, él ni siquiera es miembro de la nueva ejecutiva provincial de Vox aunque en el mensaje aparece como secretario de Organización del partido. Además, el importe de la cuota tampoco coincide con el que oficialmente ha instituido el partido en la ciudad.

El mensaje se dirige directamente a la víctima de la estafa por su nombre y asegura que es "Mario Ortolá, secretario de Organización de VOX en la provincia. Es un honor darte la bienvenida a nuestra gran familia patriótica 🇪🇸 y agradecerte sinceramente que hayas decidido dar este paso al frente".

No obstante, el número de teléfono desde el que se envía no se corresponde al del concejal alicantino sino a alguien llamado "Archibald". "Seguro que es una estafa, yo no he enviado ningún mensaje y lo voy a poner en manos de nuestro servicio jurídico", asegura el edil.

Y prosigue el mensaje: "Desde hoy, formas parte de un proyecto firme, con valores claros y una misión común: defender España, la libertad y la soberanía nacional desde todos los frentes. Tu voz cuenta y será escuchada. Te animamos a participar activamente en nuestras decisiones internas, encuentros y actos. Aquí creemos en la acción, el compromiso y en construir juntos una alternativa real".

Para entrar en materia: "En cuanto a la gestión administrativa: Este mes de agosto se cargará en la cuenta que facilitaste (Kutxabank) ESkk 2095 XXXX XX NNNNNNNNNN la cuota mínima mensual de 25 €. A la espera de que nos indiques si deseas aumentar tu cuota voluntaria, el sistema aplicará por defecto ese importe mínimo".

Y se despide: "Para cualquier duda, propuesta o iniciativa, aquí estoy. ¡Gracias por tu confianza y por unirte a este gran camino hacia una España mejor! Un abrazo fuerte, Mario Ortolá. Secretario de Organización – VOX".

Ortolá asegura que la cuota de Vox es de 9 euros mensuales y que hay cuotas reducidas para jóvenes y mayores de 5 euros mensuales. En cualquier caso afirma que se ha "desconectado" de la parte orgánica del partido desde que llegó a la presidencia Eduardo Gutiérrez para centrarse en su trabajo institucional en el Ayuntamiento.

Tras hablar con este diario puso un mensaje en sus redes sociales: "¡IMPORTANTE! Ha llegado a un afiliado de VOX Alicante capital un mensaje de whatsapp en mi nombre advirtiendo sobre cobros cuotas.

ES FALSO. Por favor, bloquead el emisor del mensaje y no hagáis absolutamente nada ni contestéis.

Voy a denunciar en la Policía Nacional. Muchísimas gracias!"