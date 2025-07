Alicante se convierte en centro de formación audiovisual y de videojuegos: "Empecé de cero y en dos semanas hacía robots"

Lo que hasta hace poco parecía exclusivo de grandes capitales como Barcelona o Madrid ya es una realidad en Alicante.

La Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), una de las instituciones más prestigiosas del sector, ha lanzado por primera vez fuera de Cataluña su programa OFF ESCAC de la mano de DoDIT Entertainment, GGTech y con el apoyo de Ciudad de la Luz de Alicante.

La formación, completamente gratuita y financiada por fondos europeos, se centra en dotar a los alumnos de habilidades técnicas y creativas para incorporarse al sector audiovisual y de los videojuegos.

El programa, que ya ha arrancado con sus primeros cursos en modelado 3D y Unreal Engine, tiene una clara vocación práctica. "Están diseñados para que los alumnos aprendan cómo se trabaja en un estudio profesional, utilizando las mismas herramientas y flujos reales. El objetivo es que, en poco tiempo, adquieran habilidades aplicables directamente al mercado laboral", explica a EL ESPAÑOL la coordinadora de los cursos, Amanda Bautista.

Con esta apuesta por el "saber hacer", el objetivo es claro: formar perfiles capaces de responder a una demanda creciente y diversificada. "Hay oportunidades en videojuegos, cine, publicidad, arquitectura o retransmisiones en directo. Se buscan perfiles técnicos, pero también con visión creativa y capacidad de adaptación. La industria lo está pidiendo", añade Bautista.

Una experiencia transformadora

Uno de los casos más reveladores es el de Inmaculada López, una joven alicantina graduada en Comunicación Audiovisual por la UMH, que decidió apuntarse al curso de iniciación al CGI sin tener experiencia previa en herramientas 3D. "Nunca había usado Blender y me parecía muy complejo aprenderlo sola. Además, estos cursos suelen ser caros, así que cuando vi esta oportunidad no lo dudé", asegura a EL ESPAÑOL.

A lo largo de dos semanas, Inmaculada pasó de no conocer la interfaz del programa a modelar dos pequeños robots como proyecto final. "Me sorprendió lo rápido que pude avanzar. No solo aprendí la base de Blender, también entendí mejor cómo es el proceso de creación de los videojuegos y lo complejo que puede llegar a ser. Ahora quiero seguir con el curso de creación de personajes", cuenta con entusiasmo.

Además del conocimiento técnico, destaca el valor humano: "Es una buena forma de conocer a gente con intereses similares, tanto a nivel personal como profesional". Para ella, estos cursos representan una puerta de entrada real a un sector que siempre le había interesado pero que parecía lejano.

Aprender haciendo

Aunque el auge de la inteligencia artificial podría sugerir una enseñanza basada en automatismos, los responsables de OFF ESCAC apuestan por lo contrario. "No utilizamos IA en la formación. Queremos que los alumnos entiendan los procesos manuales y desarrollen sus propias habilidades. Esa es la base que luego les permitirá adaptarse a cualquier tecnología, incluida la IA si así lo desean", afirma la coordinadora del proyecto.

El compromiso con una enseñanza realista también se refleja en los espacios: algunos cursos se imparten en el plató con chroma profesional de DoDIT, lo que permite simular producciones virtuales en entornos reales de trabajo, una experiencia que pocos programas similares ofrecen.

Alicante, nuevo nodo formativo

Con esta iniciativa, Alicante consolida su posición como un emergente hub de innovación, creatividad y formación tecnológica. OFF ESCAC es solo el principio de una propuesta más amplia para democratizar el acceso a la educación audiovisual, con especial atención a colectivos vulnerables. "Queremos formar profesionales, pero también abrir caminos para nuevas voces y nuevas ideas", concluye Bautista.

Y como prueba de ello, historias como la de Inmaculada, que empezó de cero y hoy ya piensa en su próximo modelo 3D, demuestran que el futuro del videojuego y del audiovisual puede empezar en cualquier aula.