Peleas a cuchillo y palizas, vecinos de Villajoyosa estallan contra las bandas: "Salgo con miedo a pasear al perro"

Las bandas juveniles de Villajoyosa no dan tregua y vuelven a encender las alarmas entre algunos vecinos del municipio, que han visto cómo en los últimos días han robado, vandalizado vehículos y protagonizado peleas, algunas incluso con cuchillos.

En las redes sociales están circulando vídeos de estas bandas, formadas por jóvenes del propio municipio, en los que se puede ver a sus miembros ocasionando daños a coches y participando en peleas que parecen auténticas batallas campales.

Los vecinos del municipio han compartido sus experiencias en redes y han denunciado la creciente inseguridad que se ha instalado en determinadas zonas del pueblo.

En los últimos días, una banda de La Vila se enfrentó a otra de Benidorm. La disputa está grabada en un vídeo en el que se puede ver cómo varios jóvenes agreden a otro con puñetazos y patadas en el suelo.

Otro de los vídeos que más sensación ha causado es el de otros dos jóvenes en lo que parece una pelea con un cuchillo de grandes dimensiones en el parque del Pati Fosc, que se encuentra a tan solo unos metros del CEIP Mare Nostrum.

Este barrio es uno de los más afectados por estos grupos, que destrozan lunas de coches, vacían extintores, tiran piedras a ventanas y bajan persianas de comercios, creando temor entre vecinos y comerciantes.

El Grupo Vecinal Villajoyosa (GVV), un partido político formado por la unión de diversas agrupaciones vecinales, ha alzado la voz y ha compartido una serie de vídeos para denunciar la situación.

En las publicaciones, vecinos comparten sus experiencias y piden medidas.

"Ya está bien de tanto buenismo. Vengo por la noche de trabajar y salgo con miedo, mucho, a pasear al perro, desde antes de acabar el año. Es un pueblo muy bonito que es un atractivo turístico de calidad. El no actuar trae consecuencias, y siempre malas para la gente de bien", lamenta un vecino. "Hasta que no se carguen a la hija o al hijo de alguien, no pasa nada", apunta otra.

Estos incidentes se suman a otra reciente pelea multitudinaria y al constante vandalismo contra vehículos. En uno de estos vídeos aparece un miembro de una banda saltando de capó en capó entre los coches aparcados.

Medidas

Por su parte, el mercadillo municipal se ha convertido en uno de los puntos calientes de robos y ajustes de cuentas. El pasado jueves se produjeron múltiples robos de carteras aprovechando el bullicio de la zona, y las peleas entre clanes y bandas se vienen repitiendo en los últimos meses.

El Grupo Vecinal Villajoyosa ha reclamado al consistorio "acciones urgentes para abordar esta situación" y exige una presencia policial más efectiva y disuasoria dentro del propio mercadillo. Mientras tanto, llaman a los ciudadanos a extremar la precaución.

La situación, aunque localizada en determinados puntos de la población, ha provocado que muchos vileros estallen. "Si la policía no cumple con el trabajo por el cual se les paga, entonces nos tocará a nosotros tomar medidas", comentaba otro usuario.

Sin embargo, otros tantos han compartido mensajes racistas y xenófobos contra la comunidad musulmana y han asociado la delincuencia juvenil con la inmigración.