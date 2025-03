El Ayuntamiento de Sant Joan acusa a concejales del PSOE de aprovecharse ilegalmente del bono comercio

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant acusa a concejales del PSOE de aprovecharse del bono comercio durante la última campaña, algo prohibido en la normativa, tras la denuncia de un comercio que aseguraba que representantes de la corporación municipal estaban utilizándolo.

Dicho establecimiento quería saber si el uso de dichas ayudas era posible para representantes municipales, al igual que para el resto de ciudadanos. El Bono Consumo permite al cliente pagaba la mitad del producto que adquiere ya que el otro 50% se abona con ayudas.

La denuncia de dicho comercio generó una providencia por parte del alcalde de Sant Joan, Santiago Román, por la que se concedía un plazo desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo para que los cuatro grupos políticos manifiesten si sus integrantes han hecho uso del Bono Consumo 2024.

Transcurrido ese periodo de tiempo, se ha recibido la confirmación por parte de los grupos municipales del PP, Vox y Compromís de que sus integrantes no han hecho uso de los Bonos Consumo 2024.

"De este modo, todo apunta a que sean concejales del PSOE los que han hecho uso de los Bonos Consumo, no solo, porque no han corroborado que no ha utilizado estas ayudas, sino porque los otros tres grupos sí que lo han justificado", señalan desde el consistorio.

Desde el Ayuntamiento, y tras revisar la legislación, se tiene claro que hay que remitirse al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, que afirma que "no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora".

Entre esas circunstancias se cita "tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias". De este modo, se determina que es "causa de incompatibilidad".

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, "a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero".