El pueblo de Alicante donde más vehículos se robaron en todo 2024: uno cada 700 vecinos

Los ladrones dejaron una larga cola de propietarios a lo largo de la provincia en 2024 que, al ir a coger el coche, se encontraron con que este se había esfumado, con un total de 1.366 vehículos robados en Alicante.

Aunque el número es alto, el pasado año mejoró los dígitos de 2023, bajando un 4,5 %, superando ampliamente la ligera disminución de la delincuencia general, que fue de un 0,7 %, según datos del Ministerio del Interior.

Pero las características del territorio hacen que cada pueblo tenga su talón de Aquiles, su asignatura pendiente con los malhechores. En algunos son las casas, en otros las agresiones sexuales, y algunos sufren con mayor frecuencia el robo de vehículos.

El municipio peor parado de todo Alicante el pasado año es Dénia. El alto nivel de vida de la población, combinado con su turismo, hacen un cóctel perfecto para los ladrones, que tienen coches de alta gama donde elegir y otros que descansan aparcados en calas alejadas de la población.

En este municipio de la Marina Alta se han registrado 66 robos de coches y motocicletas en el pasado año, lo que supone una tasa de 1,41 robos por cada 1.000 habitantes.

En otras palabras, en Dénia se roba un vehículo cada 711 habitantes, una cifra que supera con creces la media provincial y lo sitúa como el punto más caliente de este tipo de delitos en Alicante. Aún así, la cifra ha disminuido un 5,7 % respecto al año anterior, cuando se registraron 70 robos.

La población cifrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2024 era de 46.942 habitantes, pero este número es engañoso, pues es una de las que mayor carga turística soporta, recibiendo a decenas de miles cada mes sin ser registrados.

Aunque la ciudad de Alicante lidera la lista en términos absolutos con 353 robos de vehículos en 2024, su tasa por cada 1.000 habitantes (0,98) es significativamente menor que la de Dénia. Lo mismo ocurre con Torrevieja (1,10) y Orihuela (1,03), que ocupan el segundo y tercer puesto en la lista de municipios más afectados.

En el extremo opuesto, municipios como Novelda (0,08) y Villena (0,12) registran las tasas más bajas de robos de vehículos, lo que demuestra que el turismo y el poder adquisitivo de los pueblos son dos factores clave en este tipo de delitos.

Delincuencia en Dénia

Hablando en términos globales, no todos los datos son negativos. En general, los delitos han caído un 5,2 %, aunque esta bajada no ha sido uniforme y algunas categorías no aprueban el examen de Interior.

La gran mancha en el historial de la ciudad es el crimen ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando un hombre apareció muerto con un disparo en un garaje.

El crimen estaba relacionado con el robo de cinco kilos de cocaína que los asaltantes sustrajeron a la víctima. Los asesinos y la víctima habían quedado en el garaje para realizar una operación de compraventa con sustancias traídas de Valencia que se complicó y terminó, tras amenazarle con un arma de fuego, con un disparo mortal en el pecho.

Si bien en el ámbito de la criminalidad convencional, Dénia ha registrado un descenso del 7,2 %, los robos con violencia e intimidación han crecido un 56,5 %, y el tráfico de drogas ha aumentado un 44 %.

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual han disminuido un 14,3 %. En cuanto a la cibercriminalidad, Dénia ha experimentado un aumento del 4,3 %.