Lotería Navidad 2023| Roban en una administración de Benidorm antes de dar un premio: "No sabíamos nada"

Una administración de lotería situada en la céntrica calle Ruzafa de Benidorm, conocida como Regalos Francés, está viviendo un auténtico caos en este momento. Por un lado, celebran haber haber dado un quinto premio (6.000 euros) de la Lotería Nacional de Navidad, con el número 88.979. Mientras que por otro, lamentan ser protagonistas durante la mañana de este viernes por otra noticia, haber sido víctimas de un robo la noche anterior.

Todo sucedía sobre las 10 horas de esta mañana cuando la propietaria, Ángela, y Loli, una de las empleadas se decidían a abrir el negocio con más ilusión que otros días. Según adelantaba Cadena Ser-Radio Benidorm, la sorpresa ha sido mayúscula cuando tras abrir han descubierto que todo estaba destrozado en el interior porque alguien ha decidido entrar a robar horas antes de la apertura.

Los ladrones se han llevado todo el dinero que había en la caja e incluso han roto la la instalación telefónica del establecimiento, por lo que todavía no saben cuánto dinero se han llevado. Los propietarios han denunciado los hechos a la Policía Nacional, que no ha tardado en personarse en la zona para esclarecer lo sucedido. Minutos después, los trabajadores de esta administración, que ya había repartido 1,2 millones de euros, se encargaban de ponerlo todo en orden para que los afortunados pudieran celebrar ese quinto premio.

Lotería Navidad 2023 | ¿Cuántas veces y dónde ha caído 'el Gordo' de Navidad en la provincia de Alicante?

La redacción de EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la administración de lotería. Con bastante ruido de fondo, una voz masculina respondía al teléfono asegurando que, de momento, no tienen mucha información: "No sabemos nada, nos hemos enterado ahora mismo, esta mañana". El interlocutor con bastante prisa por seguir atendiendo no ha dado más información y ha colgado el teléfono: "Lo siento, pero tenemos mucho trabajo y no podemos decir nada más".

Con lágrimas en los ojos, la empleada del establecimiento ha asegurado a EFE que los delincuentes "se han llevado mucho" aunque ha añadido que "ahora lo importante es que la persona a la que le haya tocado lo necesite y sea feliz”.

La propietaria, Ángela, ha sostenido que, pese a todo, se sienten “muy contentas porque hemos dado un quinto premio" y ha recordado que este dinero llega en un buen año en el que también han dado otro gran premio de 1,2 millones de euros.

El 88.979 salpica en la Comunitat

Pero Benidorm, no ha sido el único municipio que celebra la suerte del 88.979, un número que ha salpicado con 492.000 euros decenas de municipios de la Comunitat Valenciana.

Se han vendido un total de 82 décimos de este número, 18 de ellos en la administración 3 de Manises (Valencia) y tres en Llíria (Valencia) y en las alicantinas Elda y Sant Vicent del Raspeig.

En València se han vendido trece décimos, dos en la avenida del Puerto, dos en Explorador Andrés, otros dos en el Centro Comercial Nuevo Centro y el resto de forma individual en otras administraciones.

El resto de décimos se ha vendido en Alcoy, Alfàs del Pí, Alicante, Altea, Benidorm, Dénia, El Campello, Xàbia, Xixona, La Foia, Marina Oasis, Monóvar, Orihuela, Pilar de la Horadada, Torrevieja, Benicàssim, Burriana, Castelló, Moncofa, Morella, Sant Mateu, Alaquàs, Aldaia, Alfara, Benifairó, Burjassot, Canals, Carlet, l'Eliana, Gandia, Mislata, Paterna, Piles, Sagunto y Xàtiva.

Sigue los temas que te interesan