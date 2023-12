Beccacece quiere soñar con el Elche en la Copa del Rey

Aún con el sabor de la victoria en los labios, el Elche ya se ha marcado un nuevo reto a corto plazo. La Copa del Rey y el Linares acechan a la vuelta de la esquina y el entrenador del equipo franjiverde ha marcado el torneo del KO como “objetivo”, a pesar de que el alimento primordial del club y de su entorno es y será la pelea por el ascenso.

“Soñar es una de las pocas cosas que aún son gratuitas. Hay que trabajar para el sueño con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Hay que creer sin caer en demagogias y promesas. ¿Por qué no vamos a soñar?·, se pregunta el rosarino, quien asegura que la eliminatoria ante el Linares es “importantísima” y así se lo ha transmitido a sus jugadores.

“La Copa es una competencia que genera expectación y que nos conecta con lo más puro de este juego, que es que cualquier equipo de cualquier categoría tiene la posibilidad de competir con profesionales del máximo nivel”, explica el rosarino, quien recuerda que la historia del club está fusionada con la de esta competición, de la que el Elche fue semifinalista y finalista en la década de los 60.

[El Elche se impulsa contra el Alcorcón y roza la promoción (0-2)]

“La posibilidad de esas cosas genera ilusión. Para nosotros es determinante”, insiste el entrenador rosarino, quien garantiza que el Elche no se “guardará nada” ante el Linares más allá de que se puedan asomar al equipo jugadores que han gozado de menor protagonismo y también algún que otro joven.

“Hay que afrontar cada entrenamiento como si fuera el último y cada competición como si fuera la mejor”, señala el rosarino, quien admite que el torneo es “un espacio de oportunidad tremenda” para que algunos jugadores que han tenido menor participación puedan mostrarse.

Beccacece entiende que no hay mejor manera que cambiar poco a poco el pasado reciente del club que acostumbrarse a ganar y no conformarse con lo hecho. Presume de la reacción del equipo desde que se auto impuso un ultimátum en el banquillo, pero recuerda que pese a notable mejoría aún no da para entrar en zona de promoción.

Estado de alerta

El argentino recela del mal momento del Linares, equipo que sigue en posición de descenso en Primera Federación y no ha reaccionado al reciente cambio de entrenador. “Hay que estar con la guardia bien elevada, porque cuando uno se relaja las buenas dinámicas se esfuman en un segundo. Descansar ahora sería un pecado”, avisa Beccacece quien pide al grupo, después de haber encontrado la regularidad en la Liga, “un esfuerzo aún mayor” para mantener la dinámica.

“Cuando un rival viene de perder es cuanto más alerta estoy”, reiteró el entrenador, quien confirmó la titularidad de Edgar Badía en la portería para el duelo de Copa en Linares. Álex Martín, Raúl Guti y John Chetauya serán baja en Linarejos, donde el Elche no compite en partido oficial desde mediados de la década de los 80.

Sigue los temas que te interesan