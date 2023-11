Así es el cupón especial de la ONCE que reivindica la eliminación de la violencia contra la mujer

Cupón especial de la ONCE para el 25 de noviembre.

'Nos queremos vivas', 'Ni una menos' y 'Contra las violencias machistas' son los mensajes que llevará el cupón especial del Grupo Social ONCE con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del próximo 25 de noviembre.

La Diputación de Alicante ha participado en la presentación del boleto, que saldrá a la venta el sábado. El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha señalado que "no caben tibiezas. Con la violencia de género hay que ser contundentes".

Así, ha lamentado que, en lo que va de año, "52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el territorio nacional, un dato que ya supera las cifras de todo 2022 y que nos lleva a seguir esforzándonos, a seguir concienciando y a manifestar siempre un no rotundo contra la violencia de género".

[Alicante promete luchar contra la violencia machista y apoyar a las víctimas con motivo del 25-N]

"Vivimos en una época en la que debemos posicionarnos de forma clara y rotunda, porque no podemos permitir ni una sola fisura en lo que tiene que ser un mensaje unánime", ha añadido.

Por su parte, la directora de la organización en Alicante, Estela Medina, ha mostrado su agradecimiento con la Diputación y ha asegurado que la igualdad está en el ADN de la ONCE. Medina ha recordado que en 2022 "aumentó un 1,5 el porcentaje de mujeres en plantilla, hasta alcanzar las 30.434 trabajadoras, un 44,3 %, la mitad aproximadamente con discapacidad".

La responsable también ha puesto en valor la reciente creación de "100 nuevos puestos de trabajo para mujeres con discapacidad a causa de la violencia de género y se favoreció la creación de otros 259 empleos para estas mujeres en empresas externas".

Más de cinco millones de cupones

En total serán cinco millones y medio de cupones los que se pongan a la venta el próximo sábado 25 de noviembre con el fin de "denunciar y visibilizar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo y concienciar sobre la necesidad de impulsar políticas sociales para su detección y eliminación", según ha explicado la organización.

La Diputación de Alicante mostrará su condena a estas agresiones con una serie de actividades y campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales y, durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, iluminará la fachada del Palacio Provincial de color morado.

"Estamos muy agradecidos de que la ONCE nos haya permitido colaborar con ellos en esta propuesta con la que pretendemos difundir un mensaje reivindicativo y de concienciación para una sociedad justa y en lucha siempre por la igualdad. No más violencia y, desde luego, no más violencia contra las mujeres, este es nuestro cometido, nuestra vocación y nuestro trabajo", ha concluido el presidente.

