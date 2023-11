Una app valenciana permite cuidar de las personas mayores a través del control parental con el móvil

La aplicación ('app') valenciana Confidant ofrece un servicio para ayudar a familias con algún miembro dependiente, bien para el tutelaje y cuidado de personas mayores o para el control parental de menores, a través de cualquier dispositivo móvil.

Así lo explica a EFE su creador, Jose Rogero, que en 2016 se vio en la necesidad de crear una 'app' para "tranquilidad" de su mujer "porque se preocupaba mucho cuando no localizaba a su madre", y ahora la aplicación ya cuenta con miles de usuarios, sobre todo en España, pero también en otros países como México y Suiza.

Siete años después de empezar a investigar de forma autodidacta para crear una aplicación para sus necesidades -en sus primeros pasos tuvo la ayuda de un programador-, y en parte gracias al impulso de la aceleradora valenciana Lanzadera, está a punto -para 2024- de lanzar a la venta dispositivos con Confidant instalado y "listos para usar".

Origen: una necesidad familiar

"Todo empezó por la necesidad de saber que mi suegra estaba bien cuando no cogía el teléfono", cuenta Rogero; su mujer sufrió mucho a raíz del fallecimiento de su padre, al que le dio un ictus una noche y estuvo toda la mañana siguiente solo en casa.

"Mi mujer había quedado con él para comer pero no lo localizaba, al final pudo entrar en su casa y lo encontró inconsciente en la cama; de ahí la ansiedad cuando no localizaba a su madre. No vivíamos cerca y a veces teníamos que ir a su casa solo para comprobar que estaba bien. Pensé que si pudiéramos ubicar su móvil y a la vez activar una videollamada sin que ella tuviera que tocar nada, podríamos comprobar que estaba bien y eso fue la primera idea que desarrollé", agrega.

"Eso fue lo primero, pero mi suegra empezó a tener pequeños despistes y acabo sufriendo Alzheimer, así que fui desarrollando más funcionalidades conforme avanzaba la enfermedad, alargando su independencia con seguridad para ella y tranquilidad para nosotros -señala-. Por ejemplo, si mi suegra ponía el móvil en 'modo avión' sin querer, no se podía establecer la comunicación, así que añadí una funcionalidad para evitar que se pudieran cambiar los ajustes del dispositivo".

Pronto vio que todas las funcionalidades eran muy útiles también para los menores, sobre todo en las edades más tempranas, cuando reciben su primer móvil: "Confidant tenía seguimiento de ubicación con avisos de salida y llegada de lugares habituales, registro de actividad, bloqueo de 'apps' y muchas más funcionalidades que eran una gran ayuda para que los padres pudieran hacer un control parental responsable", relata.

La aplicación puede usarse en modo tutor con dispositivos Android o iOS pero el tutelado tiene que tener móvil, tableta o reloj con Android.

Además de la 'app' para que los usuarios la descarguen en sus móviles, ha desarrollado una serie de dispositivos que añaden otras funcionalidades como detección de caídas, control por voz o una interfaz adaptada, listos para encender y funcionar. Actualmente se encuentra negociando con posibles socios para hacer su lanzamiento comercial, que espera que se produzca a principios de 2024.

Confidant ofrece actualmente un plan de suscripción individual para tutelar un dispositivo por 9,99 euros al mes y un plan familiar para tutelar cinco dispositivos por 19,99 euros al mes. Ambos planes tienen un descuento del 50 % si la suscripción es anual; también dispone de una versión gratuita, que tiene las funcionalidades básicas de seguridad, según detalla Rogero.

Indica que todavía no han fijado el precio de los dispositivos que se pondrán a la venta (un móvil pequeño, uno de tamaño más grande y un reloj).

La ayuda de Lanzadera



Asegura que cuando empezó a desarrollar la 'app', su intención no era meterse en el mundo de las empresas emergentes ('startups') y que el programa de Lanzadera le pilló "muy verde". Pero pudo "aprovechar los conocimientos adquiridos y la seguridad de tener a la aceleradora detrás".

"Fue una oportunidad muy buena porque en nueve meses aprendí un montón, conoces a mucha gente y recibes una ayuda muy importante. Allí lanzamos la primera versión comercial, para las Navidades de 2018, y todavía seguimos en contacto porque cuando surge alguna oportunidad para ayudarte, ahí están", concluye.

