Macarena Montesinos (PP): "Me da miedo como mujer un presidente enorgulleciéndose de la ley de 'Solo sí es sí'"

Macarena Montesinos, número uno del PP por Alicante en estas elecciones generales, atesora una larga e intensa carrera política que comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Alicante, y ha seguido en tres legislaturas en las Cortes Valencianas y cinco en el Congreso de los Diputados, además de múltiples cargos orgánicos del partido en el ámbito local, provincial, autonómico y nacional.

El PSOE está intentando por todos los medios ‘vender economía’ en este final de campaña y desde el PP, Núñez Feijóo rebatiéndolo, sobre todo por el nivel de deuda de España.

Es que es muy fácil hablar de que va bien todo si no hablas de la deuda. A los españoles nos han subido 40 impuestos, el único gobierno de Europa que ha subido impuestos incluso en pandemia. En pandemia tanto las cotizaciones sociales como las cuotas de los autónomos subieron. Además, crearon dos nuevos impuestos. Nueve de cada diez españoles afirman que está peor económicamente que cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez. Si a eso le sumas que el Banco de España advierte de que 1,7 millones de hogares en España manifiesta que no puede o tiene dificultades para pagar la luz, el agua o la cesta de la compra... Si esta entrevista durase una hora, la deuda en este momento aumentaría en ocho millones de euros. ¿Cómo puede decir que la economía va bien? De cada cuatro desempleados en la Unión Europea (UE) uno es español y lideramos el paro femenino y juvenil. Somos los últimos en haber recobrado los índices prepandemia. Es injustificable que desde el PSOE se pretenda sacar pecho en economía con lo que han venido sufriendo los autónomos o las pequeñas y medianas empresas, con la presión fiscal. Los socialistas viven muy alejados de la realidad.

[La contratación en el arranque del verano cae un 23 % en la Comunidad Valenciana respecto a 2022]

En temas de empleo, sin embargo, sí que se han hecho avances.

En este momento en España no conocemos cuáles son las cifras exactas. Se ha pedido al Gobierno conocer cuántos fijos discontinuos hay en cada momento, porque no siempre están trabajando. Pero el Gobierno no saca el dato. Habla de parados y de empleados. Y desde luego, la última cifra de la EPA no era como para tirar cohetes. Todos conocemos algún fijo discontinuo y sabemos realmente lo que es. Eso no es empleo de calidad. Le dejo un dato: en los últimos cinco años de Mariano Rajoy se creaban 1.400 empleos al día, y eso desde la situación que veníamos, en los peores años de la crisis.

En Alicante hemos sido muy críticos con las inversiones del Gobierno de Sánchez en la provincia pero, por ejemplo, la patronal también lo ha sido respecto a la época de Rajoy. ¿Qué se puede hacer para cambiar esa dinámica y que Alicante no esté siempre a la cola en los Presupuestos?

Yo creo que Alicante nunca había sido tan maltratada como ahora. El ensañamiento con el que se ha empleado Sánchez en la provincia de Alicante demuestra cómo un Gobierno premia o castiga a una provincia dependiendo de sus intereses políticos. Y en este caso cómo ha castigado a la provincia de Alicante. Durante dos años consecutivos hemos quedado en el puesto 52, el último. Si a eso le sumas cómo el Gobierno de Sánchez ha demorado el Corredor Mediterráneo en esta etapa, en la que junto con los fondos europeos podía haber actuado con mucha más diligencia. ¿Hablamos de las conexiones ferroviarias con el aeropuerto; el tercer carril en la A-31; el de la A-7 entre Elche y Murcia; el desdoblamiento de la N-332 de a su paso por Torrevieja? Son muchas de las inversiones que este Gobierno no ha querido ejecutar en cinco años.

"Yo creo que Alicante nunca había sido tan maltratada como ahora. El ensañamiento con el que se ha empleado Sánchez en la provincia de Alicante demuestra cómo un Gobierno premia o castiga a una provincia dependiendo de sus intereses políticos"

Frente a esto, no nos olvidemos que el Gobierno anterior, el de Mariano Rajoy, se encontró lo que se encontró, a una España en una situación absolutamente distinta, al borde de la quiebra. Cuando desde Europa parecía que nos amenazaban con que venían los 'hombres de negro'. Y sin embargo, Rajoy tuvo que reflotar este país y sacarlo adelante. Siempre son los gobiernos del PP los que crean más empleo y de calidad. La diferencia es enorme. También hay que hablar del maltrato al que nos ha sometido Sánchez no solamente con las inversiones, con el agua. Nosotros sufrimos día a día los recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura porque no se ha atendido en ningún caso a criterios técnicos ni científicos.

Sin duda el agua está siendo uno de los ejes de la campaña en la provincia, ¿por qué?

Es que hay que recordar que más de 100.000 familias viven de la agricultura. Pero no solamente estamos hablando de agricultores. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de calidad ambiental, estamos hablando de industria, de turismo, etcétera. A nosotros Sánchez nos lleva recortados en estos cinco años 150 hectómetros cúbicos. Eso supone una pérdida de más de mil millones de euros para toda la cuenca. Y por cada hectómetro cúbico que no se trasvasa se están perdiendo 207 empleos. Empleos que por supuesto son los que al final arraigan a la población y evitan la desertificación. Pero también hablamos de la financiación. A comienzo de esta legislatura este señor dijo que en 2021 íbamos a tener una financiación justa y equitativa. Y nos hemos encontrado con que la financiación no se aborda. ¿Recuerda también al señor Baldoví que se erigió en el portavoz de la izquierda y dijo que él condicionaba su voto a la financiación autonómica?

[Melgarejo (PP): "El cambio climático está contrastado y la economía circular no es patrimonio de la izquierda"]

¿Y qué garantías tenemos ahora de que Feijóo sí que vaya a afrontar la infrafinanciación?

La diferencia es que Feijóo ha gobernado cuatro legislaturas en Galicia y siempre ha dicho la verdad. Siempre decía lo que se podía y lo que no se podía hacer. Respecto a la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, ha manifestado que son las dos comunidades que tienen un déficit de financiación objetivo. Cada vez que ha venido a Alicante en sus intervenciones ha hecho referencia precisamente al freno de las inversiones, a su compromiso con el Corredor Mediterráneo, con el agua. Para mí un presidente que lo fue de Galicia durante cuatro legislaturas, que cuando se comprometía cumplía, que cuando ha venido esta tierra -no una ni dos veces-, se ha comprometido con nosotros, yo creo que es una garantía. La de un presidente que no miente.

¿Un presidente gallego puede estar muy involucrado en un tema como el agua, tan de aquí, de Murcia, Almería y Alicante?

Feijóo, en el mismo momento que se presenta a las elecciones pasa a ser el candidato de todos los españoles. Y a partir de ese momento se recorrió toda España procurando empaparse de los problemas de todos. Hoy es un gran conocedor de las necesidades que tiene España y va a gobernar para España y para los españoles. Él no va a hacer como el presidente Sánchez que ha gobernado para sus amigos y los territorios que le convenía, para los independentistas o Bildu. Además, lo ha dicho reiteradamente y se recoge en su programa electoral, que buscará un gran Pacto Nacional del Agua a través del diálogo con las comunidades autónomas y los sectores afectados. Que se aporten soluciones e inversiones prioritarias como la antesala del nuevo Plan Hidrológico Nacional. Ha hablado de garantizar las inversiones ya previstas en los planes que están en vigor, incluso de incrementar en 40.000 millones de euros. Ha hablado de crear una Autoridad Nacional del Agua, de unas redes estratégicas del agua, de fomentar la economía circular del agua. Yo creo que mayor compromiso que el que tiene Feijóo no lo ha tenido nadie.

¿Le puede pasar factura a Feijóo el hecho de que Carlos Mazón haya pactado con Vox en la Comunidad Valenciana?

En la Comunidad Valenciana, nosotros nos dimos el día 28M un cambio. Ese cambio se llamaba Partido Popular liderado por Carlos Mazón, que ha conformado un gobierno en el que los compromisos que adquirió con sus votantes están reflejados. Mazón fue el artífice de ese primer paso. Y ahora tenemos un segundo paso, que Núñez Feijóo llegue a presidente el próximo domingo. Por eso yo opino todo lo contrario. Yo creo que le ha beneficiado y mucho el cambio en la Comunidad Valenciana.

"Mazón fue el artífice de ese primer paso. Y ahora tenemos un segundo paso, que Núñez Feijóo llegue a presidente el próximo domingo. Por eso yo opino todo lo contrario. Yo creo que (a Feijóo) le ha beneficiado y mucho el cambio en la Comunidad Valenciana"

La izquierda está alentando el miedo que le "deberían" tener las mujeres a un eventual gobierno del Partido Popular con Vox. ¿Como mujer, qué opina de esa estrategia?

A mí miedo me dio ver cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se recorría todos los medios de comunicación y hablaba incluso fuera de España del magnífico éxito que había alcanzado con la Ley del ‘Solo sí es sí’. Que dijera entonces que sería un referente para otros gobiernos europeos porque terminarían copiándonos. A mí eso sí que me daba miedo. Esa decisión sí que nos dio pánico a nosotras. Porque no olvidemos que esa ley se hizo a instancia de todo el Gobierno porque para que un proyecto de ley llegue al Congreso tuvo que haber sido votado previamente en el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros, todo el Gobierno, le dio el aval. Y Sánchez se enorgullecía. Mientras tanto el PP en el Congreso ya le advirtió, como lo había hecho previamente el Consejo General del Poder Judicial y otros especialistas, de las consecuencias tremendas que iba a tener la ley. Le advertimos de que iba a permitir excarcelar y reducir las penas de aquellos que habían sido agresores sexuales, violadores y pederastas. Pues bien, se enorgullecía entonces y a fecha de junio creo recordar más de 1.157 agresores sexuales, violadores y pederastas se han beneficiado. Y de ellos, en torno a 150 han sido excarcelados. A mí eso sí me da pánico, me aterroriza.

Por eso no quiero que un gobierno que ha sido capaz de avalar algo así continúe siendo el Gobierno de España. Yo quiero que el presidente del Gobierno de España sea Alberto Núñez Feijóo, que ha demostrado en estas cuatro legislaturas en Galicia -de él dependía la política de Igualdad- que ha sido una de las comunidades más avanzadas en este sentido. Porque siempre se ha puesto de parte de las víctimas y no de parte de los agresores, violadores o pederastas. Porque ha defendido a capa y espada la igualdad entre hombres y mujeres. Porque ha dicho que la violencia machista y la violencia de género existen, y como tal, las vamos a combatir con medidas como las que él aplicó en Galicia. Pero es que además, como partido, el PP fue el impulsor en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy del Pacto Nacional Contra la Violencia de Género, que por cierto, Podemos no votó favorablemente. Por tanto, lecciones en materia de igualdad, de violencia de género, o de violencia machista, no se admiten por mi parte ni por parte de las mujeres del Partido Popular. El presidente Mazón, también lo ha dejado muy claro, con una vicepresidencia ocupada por una mujer que asume las competencias de igualdad, de políticas sociales, y que va a combatir la violencia de género o la violencia machista.

"Feijóo ha dicho que la violencia machista y la violencia de género existen y como tal, las vamos a combatir con medidas como las que él aplicó en Galicia"

Esta semana, cuando Feijóo fue entrevistado en RTVE cometió un error de un dato respecto de las pensiones. Y toda la izquierda auguró en las redes sociales un mal futuro para la periodista que le contradijo si Feijóo llegaba al Gobierno. Usted ha vivido muy de cerca cómo se ha gestionado la televisión pública ¿Qué opina con su conocimiento de RTVE de esos comentarios?

Yo creo que la izquierda debería preocuparse más de las mentiras de Pedro Sánchez, de lo que dice que hará y luego hace lo contrario, de las políticas que ha ejercido durante todo este tiempo con el asalto a las instituciones. No olvidemos que esa política de asalto a las instituciones también ha incluido RTVE, que la preside una interina, no por una persona nombrada por el Parlamento como toca. Es un ejemplo más de cómo asalta Sánchez de las instituciones y yo quiero recordar, porque en la mente de todos seguro que está, el CIS o la Fiscalía General de Estado o el Tribunal Constitucional o el CNI. De eso sí se debían de preocupar aquellos que se rasgan las vestiduras con comentarios.

Sigue los temas que te interesan