Un toro salta por un barranco durante un festejo en Valencia, se rompe las piernas y tiene que ser sacrificado

Un toro que participaba en el tradicional Bou de les penyes de Ontinyent (Valencia) ha tenido que ser sacrificado después de saltar desde un puente a un barranco de 15 metros de altura y partirse las piernas. En concreto, y según se puede ver en los vídeos que la cuenta de la aplicación Social Drive ha colgado en Twitter, el animal salta el muro y cae al vacío, algo que provoca gritos de horror entre los presentes.

El toro bajaba corriendo la cuesta del Camí Dels Carros persiguiendo a algunos de los participantes en esta celebración. El problema viene cuando llega a una curva y, en lugar de tomarla, decide saltar el muro del Pont Vell. Lo que sigue es una caída equivalente a cinco pisos de altura que acabó con el animal tirado en la orilla del río y las piernas rotas. Por ello, tuvo que ser trasladado y finalmente sacrificado.

Este incidente obligó a suspender los actos taurinos previstos por la tarde en Ontinyent. En principio estaba previsto exhibir dos toros por la mañana y tres por la tarde, en un tradicional festejo taurino organizado por la peña El Pont Vell y la Asociación Cultural Taurina 'Bou i Corda'.

También participaba el Ayuntamiento, quien colocó una docena de vallas en el recorrido -algo que no es preceptivo en eventos de este tipo- pero que estaban pensadas para la protección de los asistentes, no de los animales. De hecho, en la zona del puente que salta el animal no se colocó ninguna barrera.

Este incidente reabre de nuevo el debate, recurrente cada verano, sobre la celebración de bous al carrer en la Comunidad Valenciana. El año pasado hubo varios fallecidos y varios políticos de la Generalitat pidieron repensar algunos de estos festejos.

Ontinyent, sábado, el segundo toro de la tarde, justo cuando bajaba por el Camí dels Carros ha hecho recto y no ha seguido hacia el puente, sino que ha saltado y ha acabado cayendo al río, el pobre animal ha sido asesinado, pues de la caída se le han roto las piernas.

La iniciativa tuvo una reacción inmediata desde la Federación de Peñas de Bous al Carrer, que anuncia acciones legales contra quienes "cercenen el derecho de los aficionados". Desde el organismo denunciaron que las iniciativas que están surgiendo contra este tipo de festejos tienen "una marcada finalidad electoralista", y defiende que la Administración debe promover y defender esta tradición.

"Quienes promuevan dichas iniciativas deben saber que tendrán que enfrentarse a la afición valenciana a los Bous al Carrer. En primer lugar, porque el derecho de acceso a la cultura, y la tauromaquia lo es indudablemente, está consagrado por nuestra Constitución y, por ello, la Ley 18/2013, reguladora de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural de los Españoles, impone a las Administraciones y poderes públicos la defensa, promoción y conservación de la tauromaquia en sus distintas modalidades, incluyendo los Bous al Carrer", señaló la federación.

