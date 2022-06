López-Bas: De 'valedor' de moción de censura de Cs Orihuela en Madrid a postularse por la Generalitat

El diputado de Cs por Alicante, el oriolano Juan Ignacio López-Bas, se ha convertido en unos meses en el dirigente liberal más importante de la Comunidad Valenciana. Tanto, que ha conseguido que la dirección nacional del partido haya hecho la vista gorda en la moción de censura de su ciudad con el PSOE y Podemos pese a que ello haya costado las dimisiones de Vicent Tent y Jesús Gimeno, coordinadores autonómicos de Programas y de Institucional y de la cúpula directiva provincial de Alicante.

Fuentes del partido ya sitúan a López Bas como futuro candidato a la Generalitat por el partido naranja. Pero para ello primero tendría que presentarse al cargo de coordinador autonómico y a las primarias para la candidatura. Apoyos en Madrid no le faltan como se ha demostrado.

[Un mes sin expulsar a los tránsfugas del Cs de Orihuela: dirigentes de otras ciudades hablan de "agravio"]

Desde Cs Alicante aseguran que López-Bas ya se está postulando para ambos puestos y que hoy será el protagonista de la "comida de partido" que Cs ha organizado con motivo de las Hogueras de San Juan en Alicante. Un remedo a la comida que celebraron los "depuestos de forma diferida" el pasado domingo en El Sorell. Una comida a la que acudirán la actual coordinadora autonómica, María Muñoz, y la portavoz en las Cortes, Ruth Merino.

En esa comida, el sector liderado por la todavía cúpula provincial que ha sido muy crítica con su destitución Javier Gutiérrez, César Martínez y Chechu Herrero, tiene previsto hacer un plante. Pero hasta que no se celebre la comida no se sabrá la magnitud de sus apoyos.

Su trayectoria

López-Bas llegó a la política oriolana de la mano de su socio de despacho de abogados, Pedro Mancebo, concejal del Centro Liberal Renovador (CLR) heredero del Centro Liberal que se escindió del PP en los años noventa con el apoyo del también abogado y propietario de la televisión local, José Alcántara.

[¿Se repetirá la historia del empresario que devoró a sus hijos políticos en los últimos 25 años de Orihuela?]

Fue en 2011 y ahí se mantuvo de concejal hasta el 2019, en el gobierno local y en la oposición. Pero fue de 2015 a 2019 cuando los miembros del CLR se pasaron a Cs y pactaron con el PP del anterior alcalde Emilio Bascuñana. Justo en una época en donde el partido liberal daba apoyo a los populares pero no entraban en los gobiernos locales.

De ahí pasó a ser asesor político de Cs en el Ayuntamiento de Orihuela y de ahí al Congreso de los Diputados, donde en las últimas elecciones no consiguió acta. Pero con la renuncia al acta de la alicantina Marta Martín, volvió a la Cámara Baja, comenzando a entablar buenas relaciones con el entorno Edmundo Bal, que ha sustituido a Inés Arrimadas en su baja maternal.

Es en esta relación en la que se fundamentan fuentes de Cs para situarle como el valedor de la moción de censura con Podemos (y PSOE) y contra el PP en Orihuela, meses después de Inés Arrimadas escenificase su cercanía al presidente de la Diputación de Alicante, presidente regional del partido y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón.

[Carlos Mazón y Arrimadas exploran una alianza de PP y Cs en la Comunidad Valenciana de cara a 2023]

