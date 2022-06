El todavía coordinador provincial de Cs Alicante exige un congreso tras la debacle de Andalucía

La debacle de Ciudadanos (Cs) en Andalucía ha intensificado las tensiones en el seno del partido en la provincia de Alicante, donde el coordinador provincial, Javier Gutierrez, ha sido cesado de forma diferida junto a los responsables de Institucional y Organización, César Martínez y Chechu Herrero.

Gutiérrez, en declaraciones a EL ESPAÑOL, exigió "la dimisión o que se echen a un lado" de las cúpulas nacional y autonómica del partido, porque "no pueden seguir ni un momento más dirigiendo la organización ante su inacción y el modo en que han gestionado las elecciones andaluzas que nos han llevado al desastre".

En este sentido, pidió la convocatoria urgente de un congreso extraordinario "en el que se dé voz a todos los que se nos ha negado, que somos los alcaldes y concejales del partido que cada día gestionamos en nuestras respectivas administraciones".

[La dirección nacional de Cs releva a la cúpula de Alicante tras sus críticas a la moción de Orihuela]

Gutiérrez, portavoz de Cs en la Diputación de Alicante en un gobierno con el PP y concejal de Cs en Xixona en un gobierno con el PSOE, añadió que "me voy a sumar a cualquier iniciativa que suponga un cambio de rumbo" para que en otras comunidades no ocurra lo mismo que en Andalucía.

Se da la circunstancia de que el diputado provincial fue uno de los organizadores el domingo de una comida de alcaldes y concejales del partido con motivo de las fiestas de San Juan en la provincia (Hogueras en la capital) en la que hubo una altísima participación. En torno al 80%.

Tanto, que desde el otro sector de Cs en la comunidad liderado por el diputado nacional Juan Ignacio López-Bas, María Muñoz y Teresa Ortiz (coordinadora autonómica de Organización), ha empezado a distribuirse la convocatoria de una comida similar para cargos públicos del partido el próximo día 24 junio.

Gutiérrez y otros muchos concejales de la provincia ya han señalado a este diario que no acudirán a ese encuentro. "Si desde Organización se lleva vetándome años a sus actos no pretenderán ahora que vaya a sus convocatorias", manifestó el diputado provincial.

Apoyo de la vicealcaldesa de Alicante

La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ahondó en estas mismas reflexiones en una entrevista concedida a Onda Cero con motivo de las Hogueras.

"Los resultados de Andalucía han sido nefastos, no agridulces, porque no hay dulzura en los resultados. Desgraciadamente Cs ha cometido errores y los últimos resultados así lo avalan. No se puede seguir avanzando ni recuperando un proyecto tan necesario para democracia española sin hacer un balance y sin hacer examen de conciencia", manifestó

Para Sánchez, " se ha hecho un balance de boquilla pero necesitamos una reflexión profunda, incluso necesitamos que haya dimisiones. Juan Marín ha dimitido con la cabeza bien alta después de una gestión maravillosa"

"A nivel orgánico en Cs necesitamos una reflexión, incluso tomar las decisiones que haya que tomar sin miedo porque si anteponemos los intereses personales al proyecto, esto se va a pique", añadió.

Y sobre dar voz a concejales y alcaldes señaló: "Podemos tener más peso pero desgraciadamente tampoco se nos consulta a quienes estamos a nivel municipal o a pie de calle porque es importantísimo para un partido transmitir la gestión que estamos realizando en muchísimos municipios de España

"Albert Rivera fue responsable y se hizo a un lado, quien tenga esa responsabilidad yo rogaría por el bien del proyecto, que analicen la situación", concluyó.

