Calpe supera los 24.000 habitantes con casi 600 empadronados más que en 2021

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha notificado al Ayuntamiento de Calpe que la propuesta de cifra de población a 1 de enero de 2022 resultante de la revisión del padrón es de 24.096 habitantes. Se abre ahora un periodo de alegaciones y si éstas no se producen se aprobará oficialmente la propuesta del INE.

Con ello el municipio obtiene 566 nuevos habitantes más que en 2021 cuando eran 23.530. Sin embargo, llegar a esa cifra y evitar el descenso del censo municipal conlleva una intensa tarea desde el Ayuntamiento.

En los últimos años desde el Departamento de Padrón, que dirige Hilde Backaert, se han puesto en marcha diversas acciones para evitar la pérdida de población. Uno de los problemas detectados es la falta de información de los ciudadanos, que en muchos casos estan convencidos de estar ya empadronados o que desconocen la necesidad de renovar el padrón en caso de ser extranjeros.

Llamamiento al padrón

Las sucesivas campañas, dirigida a todos los ciudadanos, extranjeros o no, residentes en Calpe, hacen un llamamiento para el empadronamiento o la renovación del mismo. Durante meses se realizaron anuncios en medios, se utilizaron mupis informativos, se remitieron folletos explicativos, se visitaron domicilios, etc. Desde el Departamento de Padrón se realizó un intenso trabajo de concienciación sobre la necesidad de renovar la inscripción en el padrón municipal. Además se realizó el envío de cartas en cinco idiomas dirigidas a extranjeros que no habían renovado su inscripción en el padrón.

Todas estas gestiones tuvieron como consecuencia la recuperación de habitantes tras bajar la barrera de los 20.000 habitantes en 2016 (con la consiguiente pérdida de transferencias del Estado), de este modo Calp sigue recuperando habitantes y subvenciones económicas.

La concejal del Padrón, Hilde Backaert, ha señalado que "se trata de un trabajo silencioso pero contínuo, precisamente estamos ya preparando una nueva campaña para animar al empadronamiento".

Conoce la ciudad

Al norte de la provincia de Alicante se encuentra Calpe. La ciudad cuenta con más de 22.000 habitantes y es famosa por ser todo un icono de la Costa Blanca. Sobre todo, gracias al peñón de Ifach: un parque natural situado en la costa, cuyo pico alcanza los 332 metros de altura.

Esta localidad situada en la comarca alicantina de la Marina Alta es también un gran atractivo turístico por sus playas, sus rutas de senderismo y por su gastronomía. De hecho, es una de las ciudades europeas con más estrellas Michelin por metro cuadrado.

Su economía ha estado basada en labores agrícolas y en el comercio de frutos secos, así como en la extracción de sal. Las Salinas de Calpe están localizadas cerca del enclave turístico del peñón de Ifach, y cuentan con alrededor de 170 especies de aves diferentes.

