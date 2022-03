Casa Mediterráneo aplaza su Foro de Orán por la crisis argelino-marroquí y rechaza entrar en 'caso saharaui'

La crisis recrudecida entre Argelia y Marruecos a raíz del acuerdo del Gobierno español con el monarca alauí para apoyar sus pretensiones de autonomía del Sahara Occidental sin la vía del referéndum de autodeterminación, ha colocado al nuevo director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, en una delicada situación.

No en vano, es uno de los más conocidos referentes de la corriente Izquierda Socialista del PSOE que criticado muy duramente el paso emprendido por el Gobierno de Sánchez que le ha nombrado para la institución diplomática alicantina.

"El Gobierno no ha dado ninguna instrucción al respeto, pero por respeto a mi cargo y dado y que Izquierda Socialista tiene su portavoz, yo no debo pronunciarme", declaró ayer Perelló a EL ESPAÑOL. "Las relaciones entre Argelia y Marruecos no dependen del Gobierno español y hay que recordar que la ONU ha invertido millones de euros en la política del Sáhara", añadió.

Lo que sí ha anunciado Perelló es que el Foro de Orán que la institución diplomática iba a celebrar en mayo, se aplaza como mínimo hasta septiembre. "No tiene sentido seguir con el programa cuando desde Argelia se ha llamado a consultas a su embajadora en España", explicó Perelló

Izquierda Socialista y Casa Mediterráneo

Tras rechazar "el cambio de posición del Gobierno sobre el conflicto del Sáhara", Izquierda Socialista expresó mediante un comunicado "la necesidad de contar con la voluntad del pueblo saharaui para cualquier solución", apelando al referéndum. Y recordó que esa era la postura del PSOE recogida en el Congreso federal del partido celebrado el año pasado.

En su caso, la relación de Perelló con el "conflicto del Sáhara" viene de largo. Reconoce que ha estado allí varias veces, que habla a menudo con todas las partes. "Mi opinión personal es conocida", admite. El director de Casa Mediterráneo fue presidente del Intergrupo Parlamentario "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui" y miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental.

"Pero como director de Casa Mediterráneo el conflicto del Sáhara es un tema que no nos corresponde porque como relaciones entre estados debería desarrollarse en las casas de África o la Árabe". La primera dirige José Segura y la segunda y la segunda, Irene Lozano. "Nuestra relación con estas casas es muy sólida y frecuente, pero en este caso se trata de un asunto que deberían abordar ellas", detalló Perelló.

El complicado entramado diplomático de las Casas del Ministerio de Exteriores deja a la alicantina en un espacio entre la UE y los países ribereños de África muchas veces difícil de definir. Pero por ejemplo, la próxima semana, el martes, acoge una conferencia del coronel de Ejército de Tierra y analista del Instituto de estudios Estratégicos, Pedro Sánchez Herráez sobre "La situación en el Sahel y su impacto en el Mediterráneo".

