El triple parricidio sacude Elche: "El crimen ha conmocionado a toda la ciudad"

El triple parricidio cometido supuestamente por un menor en una pedanía de Elche este viernes ha sacudido a toda la ciudad, la segunda más grande de la Comunidad Valenciana. El alcalde, Carlos González, ha asegurado sentirse "consternado" por las noticias que señalan a un joven de 15 años como presunto autor de asesinar a sus padres y a su hermano con una escopeta, después de haber sido castigado sin internet y sin móvil por haber sacado malas notas.



"Son unos hechos luctuosos e incomprensibles", ha manifestado González en declaraciones a Efe, "en circunstancias que conmocionan a toda la ciudad". El alcalde ha querido también transmitir "todo el cariño, la solidaridad y el afecto a los familiares de las víctimas".

La corporación municipal de Elche ha guardado a primera hora de esta tarde tres minutos de silencio para condenar este crimen y manifestar sus condolencias y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.



La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha indicado tras la concentración de que el caso está "bajo secreto de sumario" y ha pedido que se deje trabajar a los investigadores y respeto para la familia.

Banderas a media asta por el crimen. Se han decretado tres días de luto.

"Sin remordimientos"

Por otra parte, el joven detenido deberá pasar a disposición de la Fiscalía de Menores en un plazo máximo de 24 horas. Según han informado a Efe fuentes policiales, posteriormente el arrestado prestará declaración, una vez que se le asigne un abogado defensor o bien a través de un representante del ministerio fiscal, e ingresará en un centro de reforma para menores como medida cautelar.



Fuentes cercanas al caso han indicado que el joven confesó los crímenes a una vecina que se cruzó con él y le preguntó por sus padres porque hacía días que no les veía. La mujer alertó de inmediato de los hechos a las fuerzas de seguridad y al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.



El triple crimen ocurrió el pasado martes y según las mismas fuentes los hechos pudieron originarse por una discusión entre el joven y su madre, que decidió quitarle el wifi como castigo por sus malas notas y porque no ayudaba a la familia en las tareas agrícolas.



Al parecer, el joven cogió entonces una escopeta de caza del padre y mató a su madre, luego disparó al hermano de diez años y esperó a que llegara a casa su padre, a quien también disparó y mató con la misma arma, que ha sido intervenida por los agentes responsables del caso. Después llevó los cuerpos a un cobertizo que la familia utiliza para almacenar los aperos.



Los agentes que tomaron declaración al joven destacan "su frialdad" y serenidad "fuera de lo normal" y el hecho de que "no expresa remordimientos", han señalado las mismas fuentes.



El chalé familiar donde ocurrieron los hechos se encontraba a primera hora de esta mañana acordonado y no había agentes de la policía en la zona. Los cadáveres del matrimonio y el menor de diez años han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se les practicará la autopsia.

