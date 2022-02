Un joven se graba orinando dentro de un taxi de Alicante y lo sube a redes sociales: "Si voy borracho te meo"

Indignación en las redes sociales después de que un joven de Alicante, identificado en Instagram como Badro Badrete, subiese a la red social un vídeo en el que se le ve discutiendo con un taxista después de anunciarle que se había orinado en su coche al estar en un estado de embriaguez.

En el vídeo, del que se han hecho eco cuentas como la asociación de taxis Elite de Barcelona, empieza con el conductor dirigiéndose al ocupante en el asiento trasero con una pregunta: "¿Tú lo ves normal, que te mees en un coche?", "¿El qué?", responde el joven, que es el que le está grabando. "Que te mees en un coche".

No damos crédito a lo que le ha pasado a este taxista de Alicante.

Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social. Esperemos que a este idiota lo encuentren, y le metan una sanción ejemplar. pic.twitter.com/aCNQYnGWCP — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) February 7, 2022

"¿Y qué tiene que ver?", replica. "Pero vamos a ver, que estamos trabajando". "¿Y qué pasa?", insiste. "Cómo que qué pasa. Que eso es una guarrada". A continuación el joven da la siguiente explicación: "Pero si voy borracho y me meo mucho pues te meo el coche. ¿Y qué pasa?"

El taxista le da una solución: "Tú me dices que pare y yo paro". "Eres un taxi y te meo en el coche", responde. "No te confundas en la vida, ¿tú dónde has aparecido?", apunta el conductor, cada vez más enfadado. "¿Y dónde me meo entonces?" "En la calle, en la puerta, en la calle. Pero tú, ¿no lo piensas o qué?"

"Entonces si usted coge un taxi y se mea...", insiste el joven. "Yo no me meo, yo le digo al tío que pare y meo en la calle". "¿Y tú no mearías en el taxi?", dice. "No hombre, no. Yo no soy un animal. ¿Tú no lo ves que no es normal? ¿De verdad que no lo ves? ¿No lo ves de verdad?"

A partir de este momento es evidente que la intención del ocupante es prolongar la conversación: "¿Y qué tiene de raro que te mee el taxi?" "Ahora tú te subes en el taxi meado, ¿no? ¿Y qué te digo, que se ha meado uno que tenía ganas de mear? ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal de verdad?"

Fuera del taxi

El vídeo tiene a continuación un corte, y en la siguiente imagen se ve al taxista que le dice: "Me estoy empezando a cabrear". El joven le responde con unos sonidos ininteligibles, por lo que el taxista le acaba echando del coche.

Este vídeo ha acumulado un aluvión de comentarios negativos en redes sociales, hasta el punto de que le usuario ha restringido su cuenta de Instagram.

"No damos crédito a lo que le ha pasado a este taxista de Alicante. Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social. Esperemos que a este idiota lo encuentren, y le metan una sanción ejemplar", indicaron desde la asociación de taxi Élite de Barcelona.

