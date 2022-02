Colectivos feministas y LGTB se concentrarán en Orihuela contra la llegada del polémico nuevo obispo

La asociación LGTBI Atrévete Orihuela y el colectivo feminista Sororidad han anunciado que se concentrarán el próximo sábado en Orihuela coincidiendo con la llegada a la ciudad del "misógino y homófobo" nuevo obispo de la Diócesis, José Ignacio Munilla, que ese día tomará posesión del cargo.



La concentración será "pacífica y respetuosa" y se desarrollará a partir de las 16 horas en el paseo Calvo Sotelo, uno de los puntos del recorrido que el nuevo obispo de Orihuela-Alicante hará montado en una mula hasta llegar a la catedral, como desde hace siglos marca la tradición.



Los convocantes rechazan que el ayuntamiento de Orihuela reciba "con honores" al nuevo obispo debido a que "le preceden muchas polémicas antifeministas, homófobas e incluso se ha metido con tema de racismo", ha explicado a Efe Juan Miguel López, presidente de Atrévete Orihuela.



"Estamos organizando todo para que se dé la imagen de que Orihuela no es así; de que esa mentalidad no representa a toda la gente de Orihuela", ha añadido López, quien ha insistido en que este obispo "no merece" este recibimiento.



"Hasta ahora no ha habido nada que decir", ha dicho la miembro de Sororidad Antonia Mora en referencia la ausencia de concentraciones a anteriores obispos, "pero ahora que sabemos tanto de este señor, que es tan misógino y homófobo, no estamos de acuerdo en que se haga este recibimiento".

Dos partidos no asistirán

No es la única acción de protesta que habrá el próximo sábado ya que los partidos oriolanos de la oposición en el ayuntamiento PSPV-PSOE y Cambiemos Orihuela han declinado asistir a la recepción del nuevo obispo.



Por su parte, la formación Ciudadanos ha indicado que solo su portavoz y vicealcalde de la ciudad, José Aix, acudirá.



Asimismo, la LGTBI Atrévete Orihuela ha iniciado una campaña en change.org de recogida de firmas para cancelar este acto de recepción del nuevo obispo, la cual ya suma con un millar.

Tal como ha publicado El Español, este mismo martes el propio Munilla ofrecía una entrevista al propio Obispado, en la que atacaba a los medios de comunicación por hacerse eco de afirmaciones como que había "curado" a personas homosexuales.

"Soy testigo de primera mano de la tentación en la que caen algunos medios de comunicación que buscan el impacto a costa de deformar o descontextualizar las palabras…", aseguró. "La única manera de conocer hoy en día el mensaje de un obispo es escuchándole directamente, de lo contrario el tamiz ideológico de quien traslada sus palabras resulta determinante", añadía.

