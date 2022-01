Si eres mujer tienes un 17 % más de probabilidades de morir en el coche, según un estudio valenciano

El Instituto de Biomecánica (IBV) ha llevado a cabo una guía que introduce la perspectiva de género en los vehículos autónomos, y que pone especial énfasis en las necesidades de las mujeres. Hasta ahora no se ha prestado la debida atención a las diferencias físicas y fisiológicas existentes entre los géneros a la hora diseñar productos y servicios en automoción, por lo que esta iniciativa busca dar respuesta a ello e impulsar unos sistemas de transporte más inclusivos y eficientes.

Las normas de seguridad y el diseño de un vehículo no pueden pasar por alto las circunstancias específicas que viven todos los usuarios del mismo. Esto afecta especialmente a las mujeres, por sus características físicas y el uso particular que hacen del automóvil al recaer todavía hoy sobre ellas gran parte del trabajo de cuidados y atención tanto al hogar como al resto de la familia. En este sentido, hasta el momento, no se ha prestado la debida atención a las diferencias físicas y fisiológicas existentes entre los géneros a la hora diseñar productos y servicios en el sector de la automoción.

Como consecuencia de diseños que no han tenido en cuenta, durante mucho tiempo, las necesidades de las mujeres, nos encontramos con la realidad de que cuando una mujer se ve involucrada en un accidente de coche, tiene un 47% más de probabilidades de sufrir lesiones graves que un hombre, y un 71% más de probabilidades de sufrir lesiones moderadas, incluso cuando los investigadores controlan los factores de control como la altura, el peso, el uso del cinturón de seguridad y la intensidad del choque. También tiene un 17% más de probabilidades de morir. Y todo tiene que ver con cómo está diseñado el coche - y para quién está diseñado el vehículo.

Así, para dar respuesta a esta carencia e impulsar unos sistemas de transporte más inclusivos y eficientes, el Instituto de Biomecánica (IBV) - dentro del proyecto europeo Diamond (diamond-project.eu), coordinado por el centro tecnológico Eurecat - ha desarrollado una guía que introduce la perspectiva de género en los vehículos autónomos, y que pone especial énfasis en las necesidades de las mujeres.

La guía se ha realizado tras un trabajo de recopilación y análisis de datos en diferentes ámbitos para conocer mejor las cualidades de los posibles pasajeros del vehículo autónomo. IBV ha aportado su experiencia y conocimiento en factores humanos y diseño participativo centrado en la persona (Human Centered AI) para el desarrollo de esta guía.

Así, la guía pone el acento en las necesidades diferenciadas de las mujeres, pero también aporta ideas para otros grupos que se alejan del usuario tipo, “hombre joven”, como pueden ser niños y niñas o personas con diversidad funcional y en la que se incluye los diferentes patrones de movilidad de forma destacada.

La guía incide en la necesidad de avanzar hacia un diseño flexible que permita configurar y ampliar los espacios según los requerimientos de los pasajeros, y facilite diferentes grados de interacción entre ellos, así como diversas funcionalidades para adaptar la iluminación o las superficies auxiliares dentro del vehículo.

Todo un avance

La guía 'El vehículo autónomo visto con gafas violeta. Ideas para un coche autónomo más inclusivo y equitativo desde la perspectiva de género' estará disponible en inglés, castellano y francés, y cuenta en su versión final con tres bloques: Introducción y definiciones; resultados y recomendaciones; e instrumentos y metodologías.

El documento descubre "todo un abanico de posibilidades que abre la aplicación de la perspectiva de género en este campo tecnológico y hasta qué punto el desarrollo del sector automovilístico supone un avance en términos del concepto tradicional de vehículo de propiedad privada”, en palabras de la investigadora que coordina el proyecto, Begoña Mateo.

En este sentido, la especialista recomienda su lectura y destaca que “cualquier persona que se acerque a este trabajo, independientemente de si es un profesional del diseño, un fabricante de automóviles o un cargo público, comprenderá la importancia de incorporar esta información para desarrollar mejores vehículos, además de encontrar nuevas ideas y conceptos que podrá aplicar a su trabajo”.

En ello coincide el director de automoción y movilidad de IBV, José Solaz, quien pone de relieve, además, que quienes trabajen en el sector del automóvil y conozcan los retos que plantean los vehículos autónomos “se beneficiarán de este enfoque centrado en las personas, que pone especial énfasis en las necesidades y percepciones de las mujeres”.

Hasta 14 socios europeos

La iniciativa tiende puentes entre lo público y lo privado. Y es que, además de IBV, entre los participantes se encuentran el centro tecnológico Eurecat, la Universidad de Stirling, la Universidad de Napier de Edimburgo, la Universidad de Tecnología de Dublín y la Facultad de Transporte y Tránsito de la Universidad de Belgrado; operadores de transporte como Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la Autoridad del Transporte Público de Varsovia y Autolib’ Vélib’; las asociaciones Genre & Ville y WAVE, y empresas como AITEC, Systematica o RINA.

El proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e innovación ‘Horizon 2020’ de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 824326 y cuenta con la participación de un total de 14 socios de España, Reino Unido, Italia, Serbia, Polonia, Francia e Irlanda.

