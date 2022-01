Un incendio arrasa 8 hectáreas del parque natural del Montgó.

Un incendio declarado este lunes en el parque natural del Montgó, en el término municipal de Xàbia, ha sido estabilizado sobre las 16:30 horas, ha informado el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Las llamas han afectado a la parte sur del macizo y han quemado un total de ocho hectáreas, según las mismas fuentes.

La evolución positiva del incendio había permitido retirar dos horas antes, sobre las 14:05 h, los medios aéreos de Valencia, mientras que dos helicopteros alicantinos Alpha 01 y Alpha 02 y una avioneta A-50 han seguido en los trabajos de extinción del incendio.

Os compartimos video del trabajo de extinción del incendio en el Montgo !!! Esperamos daros mejores noticias conforme avance la tarde, mientras tanto confirmar que esta mañana extinguimos incendio forestal de ayer tarde en Tibi#bomberos #cpba #enaccion pic.twitter.com/S4APnaijYP — Consorcio Bomberos Alicante (@BomberosDipuALC) January 10, 2022



El fuego, que se dio por controlado sobre las 17:30, ha empezado en una pinada cercana a la zona de la ermita de Popul y el barranco del Migdia, en la variante sur del parque natural. Por este motivo se ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 1, lo que indicaba que el daño forestal podía llegar a ser considerable, así como que se podían realizar desalojos.

No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Xàbia han explicado que el fuego no ha afectado a las viviendas cercanas y que estos desalojos no han llegado a producirse.

Un incendio tras un diciembre seco

En general el mes de diciembre de 2021 fue muy seco y extremadamente cálido en la Comunidad Valenciana, según el resumen climático avanzado por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, que destaca que ha sido el segundo diciembre más cálido de la serie histórica, tras el del año 2015.

La temperatura media, 10,8 grados, es 2,1 grados superior a la de la climatología de referencia (8,7 grados), y la precipitación acumulada ha sido 4,2 l/m2, que es un 91 % inferior a la del promedio climático del periodo 1981-2010 (47,5 l/m2).

El carácter extremadamente cálido se debe a los registros de los últimos diez días del mes, que tuvieron una anomalía de cuatro grados de más; la entrada de una masa de aire subtropical atlántica y el establecimiento sobre la Península de un anticiclón los últimos días del mes fueron la causa del carácter extremadamente cálido de la decena.

Según Aemet, muchos observatorios del interior superaron el día 31 su récord histórico de temperatura máxima del mes de diciembre, lo cual es además muy significativo por tratarse del último día del mes, cuando menos probable resulta.

La precipitación ha sido muy escasa en todo el territorio. Ha sido, junto con 2015 y 2012, el mes de diciembre más seco del siglo, y enero de 2022 continúa con una tónica similar.

