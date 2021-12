El acusado de matar con 69 puñaladas a su madre en Alicante dice que lo poseyó un pariente muerto

Un hombre de 31 años acusado de matar a su madre de 69 puñaladas con dos cuchillos de cocina y de atacar a su padre en junio de 2022 en San Vicente del Raspeig ha asegurado en el juicio que actuó "poseído" por el espíritu de un pariente (un tío abuelo) muerto, que le obligaba a acabar con la vida de sus progenitores y después suicidarse.

Así lo ha manifestado en la primera sesión del juicio que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante, en presencia de un jurado. La fiscalía solicita para el procesado una pena de 25 años de prisión como responsable de un primer delito de asesinato con alevosía, en relación a la muerte de su madre, además de otros 15 años por el asesinato en grado de tentativa respecto a su padre.



Por su parte, la acusación particular ejercida por el padre y la hermana del acusado elevan la petición de pena hasta la prisión permanente revisable por el fallecimiento de la madre, tras alegar su especial vulnerabilidad, y otros 15 años por el asesinato intentado.



De acuerdo con el relato inicial de la fiscalía, el procesado usó un cuchillo de cocina para apuñalar en primer lugar a su madre, asestándole hasta 69 incisiones con dos cuchillos de cocina, aprovechando que la víctima se hallaba postrada en el sofá viendo la televisión, sin que pudiese defenderse.



Después, el acusado ocultó el cuerpo de su madre y esperó en su casa hasta que regresase su padre. Cuando éste llegó al domicilio, trató de distraerlo dándole conversación hasta que consiguió que le diese la espalda y en ese momento también comenzó a apuñalarle logrando causarle hasta tres heridas de gravedad por las que tuvo que ser hospitalizado.



No obstante, la intervención de una vecina en auxilio del padre hizo que el acusado abandonase la vivienda, se subiese en su vehículo y se diese a la fuga en dirección a Alicante, donde fue detenido por la Policía Nacional.



Por su parte, la defensa del acusado alega que actuó bajo los efectos de un brote psicótico como consecuencia de su adicción a las drogas y al alcohol.

"Lo tenía todo planeado"

Por su parte, la abogada de la acusación, Carolina Maestre, ha opinado antes del juicio que "el asesinato por parte de Jorge fue premeditado" y justifican la petición de la prisión permanente revisable en que aprovechó la situación de especial vulnerabilidad la madre, que era mayor y vivía "asustada y coaccionada" por el comportamiento de su hijo durante largo tiempo.



La abogada ha añadido que tienen constancia de que el acusado "venía planeando el crimen desde hace tiempo y que no fue un brote psicótico ni un acto repentino" ya que esperó a "encontrar el momento perfecto para cometer" cuando estaba "sola la madre y el padre fuera" del domicilio.



Además, se ha referido al intento de asesinato posterior del padre, al que asestó tres puñaladas antes de huir por la presencia de una vecina.



"Queremos el juicio haga Justicia y que no salga dentro de 15 años y continúe con el plan que tiene en mente", ha sostenido la abogada, quien ha recalcado que "con las barbaridades que ha cometido no estaríamos tranquilos".







