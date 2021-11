EU se retira de la acusación popular en el caso 'Brugal': "La situación económica no nos permite continuar"

No habrá finalmente recurso desde la acusación popular, que ejercía en solitario Esquerra Unida (EU), a la rama alicantina del caso 'Brugal', el que investiga el presunto apaño del urbanismo de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz. La organización ha tomado la decisión de retirarse, tal como había insinuado hace unos meses, porque "la situación financiera no nos permite continuar", según ha explicado el coordinador del partido en Alicante, Manolo Copé, en un comunicado.

"No nos encontramos en una situación favorable para asumir unas costas judiciales, en caso que la decisión judicial definitiva fuera desfavorable", ha agregado Copé. "Por tanto, no formalizaremos nuestra presencia en el recurso como acusación popular y apoyaremos el probable recurso por parte de la Fiscalía".

La Audiencia Provincial desestimó la semana pasada el escrito de aclaración que había solicitado Fiscalía y había dado diez días a las partes para que presentasen recurso. En principio tanto Anticorrupción como la defensa del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, condenado por un delito de cohecho, recurrirán el fallo ante el Supremo.

La Audiencia dio carpetazo al caso 'Brugal' el pasado mes de julio con unas penas mínimas tanto para Alperi como para el empresario Enrique Ortiz, también por cohecho. En el caso de la ex primera edil Sonia Castedo, consideraba que su delito había prescrito. Siete de los nueve procesados salieron indemnes del juicio.

Tal como ha avanzado El Español, ahora Fiscalía estudia pedir la nulidad del fallo, al considerar que éste presenta "graves omisiones" en la relación de hechos probados.

En "desacuerdo"

El Consejo político local de EU Alacant ya expresó el pasado mes de julio el más absoluto rechazo a la sentencia "con multas irrisorias tanto a Ortiz como a Alperi y a la absolución del resto de acusados".

Desde la formación política han asegurado este lunes que se "avergüenzan porque todo el mundo ha escuchado las grabaciones y ha conocido las pruebas, que el propio Ortiz, antes de la sentencia de Orihuela, confesó y de las que luego se retractó".

El Consejo local de la formación considera que "se ha reflejado suficientemente que las prácticas de los gobiernos de Castedo y Alperi y su compadreo con Ortiz son todo lo contrario a una Administración limpia, seria y dirigida al honrado servicio público".

De esta manera recogen el trabajo del partido "en lucha contra la corrupción de Miguel Ángel Pavón, y de los anteriores coordinadores y concejales y concejalas de la formación política".

Por lo tanto, han expresado "su disconformidad total porque creen -como han defendido ejercitando la acusación popular- que hay elementos probatorios suficientes como para justificar una condena ante los amaños del PGOU de esta ciudad".

"Esquerra Unida ya valoró que con esta sentencia se consagra la impunidad de presuntos y graves delitos y se favorece la desafección ciudadana hacia la justicia al constatar que ésta no es igual para todos", han añadido.

En opinión de Manolo Copé, "esta sentencia es una burla y un desprecio a la ciudad de Alicante y a los intereses generales. Es una sentencia que consagra la impunidad y que mina la confianza en la justicia." Por eso ha expresado su "satisfacción por el recurso de casación ante el tribunal Supremo que probablemente presentará la Fiscalía".

