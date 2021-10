El PP acusa a Puig y al PSOE de "ignorar" los problemas de Alicante: "¿Dónde están el agua y la financiación?"

La secretaria general del PP de la Provincia de Alicante, Ana Serna, ha tildado este lunes de "gran decepción para la provincia" que el PSOE "haya pasado por alto el tema del agua y la financiación en su 40 Congreso federal", celebrado el pasado fin de semana en Valencia. "Ximo Puig no reivindica el trasvase ante el silencio de Sánchez, calla el tema del agua y permite a García Page vanagloriarse del fin del trasvasismo. Este ha sido el cónclave de la muerte de la huerta de Alicante", ha indicado.

"Esto", ha agregado "supone un claro ataque a la agricultura y a miles de familias alicantinas”. La secretaria general ha destacado la "total ausencia de debate" de los verdaderos problemas que afectan a la provincia de Alicante. "Se traen el 40 Congreso a la Comunidad para escenificar unidad porque tienen que intentar remontar encuestas, pero pasan de largo por los problemas de esta tierra. No esperemos gestión ni soluciones”, ha señalado Serna.

"A los alicantinos nos decepciona que no se hable ni una sola palabra del agua pero sí que se siga recortando caudal como hicieron el viernes, que no se hable de la financiación, ni de los presupuestos que dejan a los alicantinos en la cola por inversión, ni del precio de la luz ni de cómo está afectando a las empresas y autónomos de esta provincia. Vienen a la Comunidad y no se debate sobre los problemas que verdaderamente interesan a los ciudadanos", ha insistido.

“Vemos que los verdaderos problemas de esta provincia no están en la hoja de ruta de Sánchez ni de Ximo Puig. Eso es lo que ha dejado claro el PSOE, ese partido que aspira a seguir gobernando dando de lado a la Comunitat Valenciana y a todos los alicantinos”, ha señalado Serna.

Respuesta de Puig

Por su parte, Puig ha manifestado que en las resoluciones del Congreso del PSOE se ha recogido la necesidad de que las Comunidades Autónomas tengan la suficiencia financiera para proveer los servicios públicos con calidad y que la distribución de los recursos garantice la igualdad pero, ha admitido, hay que ser conscientes de "las enormes dificultades" que tiene la negociación de la financiación autonómica.

Ahora, ha asegurado, con avances tecnológicos que pueden "medir todo y evaluar todo", se pueden tomar las decisiones correspondientes que garanticen la igualdad y la equidad entre los distintos territorios, ha señalado.

Respecto a otro de los problemas tratados en el Congreso, el agua, ha destacado que, pese a que había posiciones que quieren acabar con el trasvase, en las resoluciones se recoge que hay que utilizar todos los recursos disponibles para garantizar el agua para siempre y a la vez tener en cuenta el cambio climático.

Puig ha defendido la reutilización del agua, la desalación y el mantenimiento del trasvase, junto a otras fuentes de suministro de agua, porque lo fundamental, ha dicho, es aprovechar de forma adecuada el agua para garantizar seguridad en el riego y el consumo humano.

