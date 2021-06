El PP acusa al presidente de "olvidarse" de la provincia: "Ni trasvase, ni financiación ni infraestructuras"

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha criticado que el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, solo haya podido evidenciar "que su única gestión en esta provincia es la del humo y la de plegarse ante sus jefes de Madrid".



"Puig ha fracasado con el trasvase Tajo-Segura, la financiación y el Corredor Mediterráneo y todo el mundo lo sabe", ha agregado sobre el acto celebrado por el jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas este domingo en Alicante, según un comunicado de los populares.



Pérez ha lamentado que a Puig se le haya olvidado hablar de su falta de valentía para pedir la financiación para la Comunidad Valenciana al Gobierno de España así como el fin de los recortes del Trasvase Tajo-Segura.



"Además de que se le ha olvidado también hablar de los retrasos en el Corredor Mediterráneo y del fiasco del plan Vega Renhace para la Vega Baja", ha agregado, y ha criticado que "tiene el cuajo de atreverse a celebrar la contradicción de decir una cosa pero de hacer otra, como haber condenado ya a esta provincia a perder el agua que tanto necesita".

En este sentido, el presidente provincial del PP ha destacado que los alicantinos "se ven hundidos en el más completo abandono de un gobierno nervioso que se atreve a hacer un repaso de sus titulares de humo cuando no ha ido a Madrid a buscar financiación".

"Tampoco", agregó, "a exigir que no se recorte agua al Segura, ni apoyo para acelerar las infraestructuras para esta provincia".



Ha añadido que a Puig se le olvida decir cuando habla de su gestión sanitaria "que su gobierno ha sido condenado por no poner medios a los sanitarios durante los peores momentos de la pandemia" o que la plantilla de trabajadores del hospital de Torrevieja aún no sabe qué va a ser de su futuro.



"La incertidumbre y el engaño son las claves del gobierno de Puig, que se muestra sumiso a su jefe de Madrid ante el ninguneo a esta provincia. Su fracaso es la evidencia de que hay que acelerar un cambio en la Comunidad Valenciana que sea realmente útil para los alicantinos", ha sostenido.



Toni Pérez ha remarcado que Ximo Puig "ve aquelarres en todas partes. No vamos a consentir que un jefe del Consell vea brujas en la defensa del agua para las comarcas del sur ni en la defensa de la unidad de España".