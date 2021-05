Tercer día sin fallecidos por Covid en los hospitales de la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha registrado 127 casos nuevos de coronavirus y, por tercera vez esta semana, ningún fallecimiento en el último día, según la actualización de datos de la Conselleria de Sanidad.



El total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene, por tanto, en 7.415, de ellas 803 en la provincia de Castellón, 2.828 en la de Alicante y 3.784 en la de Valencia. Los pasados miércoles y viernes tampoco hubo notificación de ninguna muerte, después de algo más de ocho meses con defunciones diarias por coronavirus.

Nuevos datos

Los 127 casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización sitúan la cifra total de positivos en 393.372 personas. Por provincias, son 15 en Castellón (40.724 en total); 47 en Alicante (147.416 en total); y 65 en Valencia, (205.230 en total), y el total de casos no asignados se mantiene en 2.



Los nuevos casos detectados suponen un descenso de 39 contagios respecto al viernes, día en que tampoco se notificaron defunciones. Sanidad no ha facilitado datos de pacientes hospitalizados ni ingresados en la UCI en su actualización de este sábado.

Tercera semana de mayo

La tercera semana de mayo comenzó con 387 casos y 8 muertes notificadas, si bien eran datos acumulados desde el viernes anterior, ya que por un fallo informático el fin de semana pasado no se ofrecieron datos.



Respecto a los fallecimientos de ese lunes, de los ocho notificados, tres se produjeron en los últimos siete días, uno en enero, dos en febrero y otros dos en marzo.



Tras contabilizar estos datos, la Incidencia Acumulada (IA) en los últimos 14 días en la Comunidad Valenciana se situó en 29,84 casos por 100.000 habitantes.



El martes 18 los casos bajaron a 136 y hubo cuatro muertes, solo una de ellas en la última semana, y en Castellón las unidades de cuidados intensivos no tuvieron ese día ningún paciente ingresado con covid-19.



El miércoles 19 se produjeron 138 nuevos casos y, por primera vez desde hacía más de ocho meses (el 12 de septiembre de 2020), no se registró ninguna muerte en las últimas 24 horas.



El jueves 20 los contagios se situaron en 173, y se registraron cuatro muertes, y el viernes se notificaron 166 casos y, de nuevo, ningún fallecimiento.

Incidencia acumulada

La incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad Valenciana se sitúa, según los últimos datos de este viernes, en 29,88 casos por cien mil habitantes, un ligero repunte respecto al día anterior, aunque sigue muy por debajo de la media española, que es de 135,77 casos.



La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma con la incidencia más baja de España, y solo la ciudad autónoma de Ceuta tiene en estos momentos un dato inferior, según los datos del Ministerio de Sanidad.