Mario Kart 8 Deluxe enseña cómo el multijugador hace única a Nintendo

La saga Mario Kart bien valdría para explicar bastante de lo que hace única a Nintendo. Gran parte de ello lo logra gracias a la suma de sus icónicos personajes, ahora más que nunca (42 corredores) con Mario Kart 8 Deluxe, que este 28 de abril se lanza para Nintendo Switch. Ayuda también el ser una franquicia que creó un género en sí mismo, algo que la compañía japonesa ha hecho más de una vez. Y si hay algo que viene a la cabeza a cualquier jugador con ciertos años es la cantidad de partidas con amigos o familiares que durante 25 años han ofrecido a los karts el fontanero y compañía.

Porque algo que diferencia a Nintendo es la idea que tiene del multijugador. Basta con ver como ejemplo el primer anuncio de Nintendo Switch. En él se veían reuniones de colegas en distintos encuentros sociales para jugar cara a cara. Era una de las ventajas de los Joy-con, que contrasta con el multijugador actual en el que lo importante son las funciones sociales que mejoran el online.

No es que a Nintendo no le preocupe el juego online. De hecho, durante las partidas en línea que los analistas han podido probar en esta entrega el rendimiento ha sido excelente. Pero tanto su consola como sus juegos parecen seguir luchando una pelea en la que los demás no se meten tan de lleno.

PlayStation lanza este mismo 28 de abril Burger Clan, una opción para hacer tu pedido a Burger King mientras sigues jugando online. Siendo la de Sony una estrategia sumamente innovadora y provechosa, el enfoque es totalmente diferente.

Cada sistema tiene sus opciones e incluyen cada vez más opciones de conectividad con las redes sociales. Es algo fundamental actualmente. En el caso de Nintendo, que tiene más solera que el resto, esto no significa dejar las costumbres atrás.

Mario Kart 8 Deluxe perfecciona en aspectos técnicos y de contenido el gran juego que ya fue el título original para Wii U. Incluye nuevas opciones como llevar dos objetos al mismo tiempo y refina las habilidades al volante. Es un ejemplo perfecto del cuidado al detalle de Nintendo y del tratamiento del multijugador.

Y hay más casos claros. 1-2 Switch, el heredero de Wii Sports, está pensado exclusivamente para disfrutar en compañía. El juego se lanzó al mismo tiempo que la consola, siendo el más representativo de las opciones de los mandos. Cantidad de minijuegos a disposición del usuario para el disfrute en compañía.

El futuro apunta por el mismo camino. A corto plazo Arms (16 de junio) es la nueva IP de Nintendo con unas peleas con brazos extensibles que pintan a ser muy enviciantes. Tanto como lo fue en 2015 Splatoon, que el próximo 21 de julio recibirá para Switch su segunda parte.

El gran recibimiento de la franquicia de las 'riñas a tinta limpia' fue en gran medida debido al buen hacer de Nintendo en lo que a multijugador se refiere. El modo a pantalla partida hará que el competitivo local sea una opción a tener muy en cuenta. Splatoon 2 será un ejemplo de que Nintendo se adapta a las nuevas tendencias y el apoyo como e-sport a la primera entrega irá a más con esta secuela.

En ese mismo camino, Nintendo ya ha anunciado que su servicio online será de pago, al igual que el de la competencia. Eso supone un desembolso que no gusta a todo el mundo. La ventaja es que se garantiza que no existan problemas a la hora de jugar en línea. Todavía se desconocen los detalles de coste y prestaciones.

No es por tanto sólo que Nintendo viva de la nostalgia. Es mucho más que añorar aquellas partidas en la misma habitación con familiares o amigos. Al final, en las sumas, restas y demás operaciones, la ecuación de Nintendo siempre tiene el mismo resultado: diversión.