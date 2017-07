Trump también es artista: a subasta un peculiar esbozo del perfil de Nueva York

A Trump se le conocían muchas facetas, pero hasta ahora no la de pintor. Ahora, si dispones de 9000 dólares, podrás participar en una subasta para tratar de hacerte con este esbozo de la ciudad de Nueva York realizado por el 45º Presidente de EEUU.

El dibujo se realizó en 2005, durante una subasta benéfica para reunir fondos en favor de la alfabetización y también participaron Charlize Theron, Ben Affleck o el senador John McCain -que luchó por la presidencia contra Obama en 2009-.

El dibujo destaca por no parecerse en nada a Nueva York, y por haber puesto tejaditos triangulares de forma casi aleatoria a unos edificios y a otros no. Por supuesto, como no podía ser de otra manera tratándose del multimillonario, el rotulador que usó para el dibujo y la firma es dorado.

La Torre Trump domina Nueva York

El único edificio que destaca en el dibujo es, obviamente, la Torre Trump. Situada en el centro como uno de los edificios más altos del dibujo -a pesar de que en realidad es el 64º edificio más alto de la ciudad, como apunta el Washington Post-. Es el único edificio que cuenta con algo de detalle.

Si fuese cualquier otra persona, el hecho de que pusiera en primer plano su edificio se interpretaría como una simple broma. Sin embargo, con Donald Trump y su largo historial de delirios de grandeza o mentiras -solo él sabe si es una u otra, como que su toma de posesión tuvo la mayor audiencia de la historia o que la diferencia con Clinton en el colegio electoral es una de las mayores que se ha visto- se hace difícil saber si realmente cree o quiere hacer creer que su torre es de las más altas de la ciudad.

El dibujo, cuyo actual propietario es anónimo, saldrá a la venta el próximo jueves.