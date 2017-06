Un zaragozano hace realidad 'las Croquertillas', el híbrido entre la tortilla de patata y las croquetas

Si hay dos platos de la comida tradicional española que no dejan de ganar adeptos por más que pasen los años y se innove en los fogones, son la tortilla de patata y las croquetas. ¿Qué pasaría si ambos confluyesen en una sola receta? Eso es lo que se planteó Jano Cabello, un joven zaragozano de 26 años, cuando en el programa de televisión en el que participaba le indicaron que una de las pruebas pasaría por reinterpretar la receta de la tortilla.

El resultado son Las Croquertillas® , un híbrido entre las bolas de bechamel y la mezcla de huevo y patata, que Cabello mostró en su perfil de Instagram el pasado 3 de junio. Desde entonces, no paran de llegarle notificaciones de gente que sueña con degustar su invento.

"Yo antes solo cocinaba para sobrevivir", explica a EL ESPAÑOL por teléfono Cabello. "Pero todo cambió cuando me apunté con mi madre al programa La Batalla de las Tapas -un espacio que emite Aragón TV, muy similar a MasterChef, pero en el que se concursa en pareja-. A mi madre le hacía mucha ilusión y como estaba pasando un momento complicado, me animé a participar con ella".

Cabello explica que antes de meterse en faena buscó en Internet si alguien había intentado ya antes mezclar estos dos platos. "No encontré ninguna receta, así que también me asustó un poco porque pensé que igual no era factible llevarlo a cabo". En ese primer momento, sus amigos y su novia también trataron de disuadirle. "Creían que iba a ser muy difícil dar con el toque justo y que no me iban a quedar bien", recuerda el joven. "Pero cuando las probaron cambiaron de idea".

¿Y cómo se elaboran Las Croquertillas®? Su creador responde: "Primero tienes que hacer la tortilla de patata como la haces habitualmente hasta llegar al paso de echarla a la sartén", explica. "Después la dejas al fuego solo unos 3 segundos para que cuaje un poco el huevo y lo retiras rápidamente a un plato". El toque definitivo llega después: "Haces unas bolas con la tortilla, las rebozas en harina, después en huevo, y por último en pan rallado". A la hora de freírlas es importante hacerlo a fuego alto "y si se puede utilizar una freidora, mejor". El objetivo, señala Cabello, es que "se hagan muy bien por fuera, pero queden jugosas por dentro". Y no, no llevan bechamel.

Los espectadores del programa, sin embargo, no tuvieron oportunidad de ver al joven cocinar sus Croquertillas®. "Los guionistas dieron un giro a la historia e hicieron que nosotros propusiéramos las ideas que teníamos para reinterpretar la tortilla, pero que fueran otros concursantes quienes las desarrollaran". Fue entonces, tras la emisión del programa, cuando Cabello compartió en las redes sociales el plato que él había elaborado en casa como prueba. Aunque Cabello ha sido eliminado por el jurado recientemente, su madre aún continúa concursando.

Este zaragozano, que dirige una empresa especialidad en publicidad y marketing online, se plantea ahora -viendo el éxito que está teniendo su receta- intentar desarrollarla entre los hosteleros locales. "Ya se lo he propuesto al dueño de un restaurante y me ha dicho que no descarta intentarlo".

En La Jungla Social no hemos tenido oportunidad de probar Las Croquertillas®, pero Cabello asegura que "están buenas". Su sabor, dice, "es similar a comerte un bocadillo de tortilla. El pan rallado que las recubre le da ese toque, así que cuando las muerdes tienes la misma sensación que cuando te tomas un pincho".