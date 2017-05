Jamie Oliver no estaba solo: la última ocurrencia de un británico es el burrito de paella

Los chef británicos llevan un tiempo jugando con la paella y los tuiteros españoles, siempre al quite, no desaprovechan la oportunidad de recordarles que con este plato typical Spanish, no se juega.

Si en octubre de 2016 fue el famoso cocineroJamie Oliver objeto de serias críticas por su osadía de versionar la paella valenciana añadiendo chorizo, ahora ha sido el youtuber culinario Jamie Spafford el que ha presentado una receta de burrito de paella. Lo ha hecho dentro de las propuestas de SortedFood, un canal de YouTube en torno a la gastronomía del que es cofundador, y con el pertinente tuit para publicitarlo.

I cannot explain to you how good this Paella Burrito tasted... check it out: https://t.co/SZUxiNIRdvpic.twitter.com/02a9cX5KdW — Jamie Spafford (@JamieSpafford) 30 de abril de 2017

Todo comenzó el pasado 30 de abril con un mensaje en su cuenta personal en Twitter en el que señalaba "que no podía explicar lo bien que sabía" su plato. En la web de SortedFood, donde explica paso por paso la receta en cuestión,asegura quele gusta poner sus alimentos preferidos "donde no deberían ir. Así que he mezclado paella y chorizo en un burrito y permitidme decir que funciona. Es sorprendentemente delicioso".

Sin embargo, esta innovación no ha gustado a algunos tuiteros españoles y al hilo de Spafford se han ido poco a poco sumando defensores del plato original que no veían con buenos ojos este híbrido entre la cocina mexicana y la española.

"Querido, tienes una gran tormenta aproximándose"

"Eso puede ser considerado un crimen en contra de la humanidad"

@JamieSpafford That can be reported as a crime against humanity — Bogatyr (@stark_knight) 3 de mayo de 2017

Chicote al habla: "Esto es una mierda ¿me escuchas?"

"Eso no es paella. Nosotros llamamos arroz con cosas a eso que se 'supone que es paella' y que todo el mundo hace fuera de Valencia y algunas otras partes de España"

@JamieSpafford That's not paella. We call it rice with things, the "supposed to be paella" thing everyone do outside Valencia and a few more parts of Spain — andrea (@Andrea9Fdez) 3 de mayo de 2017

Tres días después, ya consciente del desaguisado, el chef señalaba en otro tuit: "Al parecer he ofendido a toda la población española con mi Burrito de Paella... ¡Decidme por qué! (¡Sigue estando delicioso!)" y enlazaba a uno de los vídeos de su canal en el que planteaban "la batalla de burritos definitiva". Pero la cosa no ha quedado a ir. La escalada de indignación ha ido en aumento y, tal y como ha contado el cocinero en sus redes sociales, su 'atentado' a la gastronomía española ha sido reportado a la cuenta de la Policía en Twitter y le ha costado varias amenazas de muerte. Spafford, sin embargo, lanzaba con guasa una nueva amenaza: "¡Esperad a que le ponga gazpacho a una taco!"

Today so far…1) Reported to @policia2) Told to kill myself3) Lots of angry shouting in Spanish… Wait until I put gazpacho in a taco! — Jamie Spafford (@JamieSpafford) 3 de mayo de 2017

Según explican en su página web SortedFood es una iniciativa creada en 2009 por un grupo de cuatro amigos de la infancia para ayudar a la gente a iniciarse en la cocina de forma divertida. Solo uno de ellos, Ben, ha recibido formación como chef y el resto comparten las recetas y conocimientos que han ido adquiriendo a los fogones según su propia experiencia.