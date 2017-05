Por qué campañas como 'Échale huevos al bullying' no ayudan a combatir el acoso escolar

Lo habréis visto en los últimos días en Twitter. Desde el pasado 2 de mayo, Día Mundial Contra el Acoso Escolar, algunos usuarios andan estrellándose huevos en la cabeza y compartiendo el hashtag #ÉchaleHuevosAlBullying. El objetivo que se persigue es visibilizar y concienciar sobre este grave problema que existe en colegios e institutos de toda España a través de un reto que pretende ser viral. Sin embargo, el lema escogido no puede ser más desafortunado.

La emisora de radio MegaStar FM -”sólo temazos”- decidió lanzar esta campaña tras conocer la historia de una oyente que había sufrido bullying durante años. “Empezó con una broma que le hicieron sus compañeros en clase, le tiraron un huevo en la cabeza. Esto lo grabaron en vídeo y lo compartieron a través de sus teléfono móviles. Pero no solo en su clase, también en su colegio, en su barrio… Este vídeo fue saliendo de su entorno y a día de hoy le sigue causando problemas”, relatan los locutores de la cadena.

Desde que se lanzase el reto, varios ídolos adolescentes se han sumado a la campaña y se han grabado en vídeo estampándose huevos en la cabeza bajo este hashtag.

HOY Y SIEMPRE #echalehuevosalbullying por todas esas personas que se creen con el poder de hacer sufrir y NO SON NADIE ❤️ @BeatrizGH_17pic.twitter.com/LUegRzfC6Q — Paula 🍍🍊💛 (@SevillaAmaRodea) 2 de mayo de 2017

Sin embargo, algunos usuarios de Twitter como @belledewinter, quisieron poner un poco de cordura en el asunto y alertar a través de un hilo de Twitter del peligro de lanzar lemas de este tipo. “Cuando decidí hacer el hilo, #ÉchaleHuevosAlBullying era ya trending topic y Twitter se estaba llenando tanto de mensajes de apoyo como de personas que señalaban lo inapropiado de la elección del nombre. Muchos explicaban que ‘echarle huevos’ no sólo no era suficiente para que terminara una conducta abusiva, sino que además parecía dar a entender que las víctimas lo estaban permitiendo si no eran bastante fuertes como para defenderse”, explica la joven tras el alias de Twitter.

#EchaleHuevosAlBullying Me parece el peor hashtag posible con las mejores intenciones. La cuestión no es que nadie le "eche huevos". — Bortz (@TheBortz) 2 de mayo de 2017

Se nota que los de #EchaleHuevosAlBullying la mayoría no han sufrido bullying, porque claro, es tan facil "echarle huevos" — animediaset (@animediaset) 2 de mayo de 2017

A saber cuantos de los que se os llena la boca con #EchaleHuevosAlBullying fuisteis torturadores o educadores que hicieron la vista gorda — Gladiadora Oscura (@Gladiadora_T) 2 de mayo de 2017

Tal y como señaló la joven en el hilo de mensajes, resulta esencial que los lemas utilizados en campañas de este tipo -más aún si se dirigen a adolescentes- se formulen de forma correcta, de tal manera que no haya lugar a confusiones ni se culpe a las víctimas.

El bullying sólo puede darse cuando existe un grupo agresor, una víctima y un público que observa y silenciosamente lo permite. — 🌹Belle de Winter🌹 (@belledewinter) 2 de mayo de 2017

Pedir que la víctima se defienda es ponerla en riesgo extra, ya que la agresión puede empeorar.Aunque hay casos en los que cuela, oiga. — 🌹Belle de Winter🌹 (@belledewinter) 2 de mayo de 2017

¿Por qué se callaría un grupo entero?Fácil. Porque tienen miedo de ser los siguientes.O porque la víctima les cae gorda. — 🌹Belle de Winter🌹 (@belledewinter) 2 de mayo de 2017

“Cuando ponemos toda la culpa en que el bullying lo solucione la víctima, estamos esperando que la persona más vulnerable y en peor posición se haga cargo de una situación que requiere que lo permita la clase entera”, señala Marina Ricart, psicóloga especialista en victimología y prevención criminológica.

Según la especialista, las campañas de concienciación y visibilización deben enfocarse al grupo, a menudo observador pasivo y silencioso de la dramática situación. “Cuando el grupo desaprueba esta conducta agresiva, el agresor se ve obligado a detenerla para que sus compañeros no lo rechacen”. Como ejemplo, la psicóloga cita la campaña ‘Se buscan valientes’, protagonizada por ‘El Langui’. “Centra la solución en los compañeros de clase que son espectadores, en encontrar la fuerza en los números y no permitir que los alumnos agresores tengan la posibilidad de victimizar a otro al encontrarlo desprotegido”, explica.

Según la Fundación ANAR, los casos de bullying y ciberbullying han crecido un 240% en los dos últimos años y la edad media de la víctima se sitúa en los 13 años. Ricart matiza estos datos: "No es fácil saber con certeza si antes ocurría de la misma forma. Sencillamente, ahora está más documentado a raíz de que el cyberbullying se ha convertido en una nueva forma de violencia ya que antes no iba todo el mundo con el móvil en la mano".

Pese a la metedura de pata de #ÉchaleHuevosAlBullying, MegaStar FM lanzó hace un año otra campaña para luchar contra el acoso con un lema mucho más acertado: #NiPasoNiMePaso. Gracias a ella han conseguido acumular más de 260.000 firmas en change.org que piden al Gobierno que "establezca de manera urgente y por ley un protocolo anti bullying" en todos los centros escolares de España. "Un protocolo que proteja a la víctima, que dé herramientas al resto de alumnos para saber reaccionar, y que enseñe cómo actuar a profesores y a familias ante una situación de acoso" y al que se han sumado numerosas caras conocidas.