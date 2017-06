El genial gesto de una madre el día que su hijo le dijo que iría a su graduación con un vestido: "Le queda al pelo"

Nathaniel Rodríguez es un alicantino de 17 años que el próximo 20 de junio, junto a sus compañeros de clase, celebrará en su instituto la ceremonia de graduación. Para muchos de ellos, elegir el modelo que ponerse en un día tan especial es una tarea harto complicada, pero Nathaniel hace tiempo que lo tenía claro: iría con vestido. Con su primer vestido propio.

El joven decidió contárselo a sus padres hace unos días. “Yo ya tenía tomada la decisión y no creo que mi padre o mi madre tuvieran nada que decir. Habría dado igual. Pero el caso es que se lo conté a mi madre y, lejos de negarse o tomárselo mal, cogió y me dijo: claro que sí, algún día iremos a ver un vestido”, cuenta este joven al otro lado del teléfono.

Ese día fue el pasado martes. Nathaniel y su madre paseaban por Elda cuando se dieron de bruces con un pequeño comercio al que Begoña suele acudir a comprarse algunos de sus ropajes. “Es una tienda pequeña y sólo tienen tallas únicas. La verdad es que no tenía muchas esperanzas, pero vi ese vestido, me lo probé y me quedaba impresionante. Hasta mi madre me dijo que me quedaba como un guante”.

Este alicantino subió a su cuenta de Twitter dos fotografías con los vestidos que se había probado junto a su madre y en apenas dos días ha conseguido más de 4.200 retuits.

He ido con mi madre a comprarme el vestido de graduación (hemos comprado el negro) pic.twitter.com/SPiLcdP2TN — Nathaniel (@pichacosmica) 6 de junio de 2017

“Siempre he pensado que la manera de vestir y las prendas de ropa no van ligadas al sexo o al género. Yo tengo muchísimas amigas que, cuando vamos a las tiendas, miran en las secciones de hombre”, explica Nathaniel. “Para la graduación había que ir de etiqueta, pero me daba muchísima pereza ponerme un traje, así que como para mí tienen la misma función, elegí un vestido”.

Este eldense de nacimiento llegó hace un año a su actual instituto y, según cuenta, ha recibido algunos ataques por parte de otros alumnos por su condición sexual. “Creo que yendo a la graduación con mi vestido les puedo demostrar que me dan igual”, explica orgulloso. “En realidad, pienso que no son ellos los que están mal, sino que son hijos de una sociedad enferma. Y la gente del colectivo LGTB estamos para ejercer el activismo: enseñarles a ver todo el colorido y el amplio abanico de opciones que hay en el mundo”, añade.

El éxito de su mensaje en Twitter no esconde, sin embargo, algunos brotes de homofobia. “Por cada 50 mensajes de apoyo llegaba una amenaza de muerte”.

Sin embargo, para él, poco o nada importa más que los ánimos que ha recibido de su familia y amigos. Pero, sobre todo, por parte de su madre, que hace unos días le dejaba el siguiente comentario en Facebook: “Tengo el mejor hijo del mundo. Por lo tanto, lo apoyo al 100% en todo cuanto hace para que los hipócritas dejen de ser escuchados y todo el mundo pueda dejar de esconderse o fingir para ser aceptados. Además, el vestido le queda al pelo. Te quiero, Nathaniel”.