Supervivientes de Manchester en Facebook: "Me estoy sacando piel de gente, sangre y heces del pelo"

Supervivientes del atentado del Manchester Arena han relatado en sus cuentas de redes sociales los momentos de angustia inmediatamente posteriores a la explosión. El primer post en viralizarse lo escribía una joven escocesa, Abby Mullen, minutos después de la matanza. Abby se había desplazado desde su localidad de Airdrie para asistir al concierto y publicó el texto junto a las estremecedoras imágenes nada más volver a su hotel, cuando las autoridades no habían confirmado todavía que se trataba de un atentado.

"Acabo de salir del concierto de Ariana Grande de Manchester. Pensamos en salir segundos antes de que terminase la última canción para llegar a casa pronto en lugar de esperar más tiempo por un taxi. Mientras nos íbamos, una bomba o una explosión detonó a unos metros frente a mí. Piel de gente, sangre y heces por todas partes, incluido en mi pelo y mi bolso. Todavía me estoy sacando pedazos de dios sabe qué. Estoy bien y de vuelta en mi hotel. Espero que todo el mundo involucrado que fuera por delante mío esté bien. Nos están diciendo que era un globo o un amplificador [que explotó] pero os puedo asegurar que no lo era. Nadie espera jamás que esto le ocurra a uno mismo, pero esto demuestra que le puede ocurrir a cualquiera. El sonido, la sangre y todos aquellos que corrían en círculos sin saber a dónde con miembros y pedazos de piel arrancados no se irán de mi mente pronto, ni de la de nadie involucrado. Una vez más, espero que todo el mundo esté bien. Soy muy, muy afortunada por estar dónde estoy ahora. Entiendo que estas imágenes pueden ser perturbadoras pero siento que debo mostrar a la gente hasta qué punto el mundo puede ser cruel".

Ellie Cheetham, otra joven británica, grababa los instantes posteriores al concierto como recuerdo cuando captó sin querer la detonación, que se puede escuchar en el vídeo que subió a su cuenta de Twitter. "La Policía nos dijo que saliésemos corriendo. Fue horrible" - contaba a sus contactos.

Un joven identificada como Alex G. grabó mientras salía del Manchester Arena el mensaje difundido por megafonía. "Señores y señoras, tómenselo con calma, no hay necesidad de correr, no pasa nada". La joven relata que habían oído la explosión e intentaban salir lo antes posible, pero la gente se paraba a escuchar los altavoces.

Zach Bruce, otro joven británico, asistía al concierto y de hecho llegó a grabar la última interpretación de Grande. Tras evacuar el Manchester Arena recogió los momentos de pánico en Victoria Station frente al estadio. "Vi a gente mareada, llorando, a padres corriendo con sus hijos".