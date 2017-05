Ariana Grande, de chica Disney a protagonista del horror

Cuando hace casi diez años se convirtió en la protagonista principal de una de las series infantiles más populares del canal Nickelodeon, jamás pensaría que se vería involucrada en un atentado terrorista. Ariana Grande (23 años) concluía anoche su concierto en la ciudad inglesa de Manchester y segundos después, cuando el público comenzaba a tomar la salida del reciento, un tremendo estruendo auguraba lo peor. Enseguida se produjo el caos y minutos después llegaban las primeras trágicas noticias: ya eran 22 muertos y 59 heridos víctimas de la explosión.

"Estoy rota. Desde lo más hondo de mi corazón, lo siento muchísimo. No tengo palabras", ha sido lo único que ha podido escribir la cantante, lo hacía a las cuatro de la madrugada tras recuperarse del shock inicial. Sin embargo, según ha comentado su manager, la americana ha cancelado momentáneamente su gira, y no actuará en las próximas fechas que tenía cerradas en Reino Unido para el 24 y 25 de este mes.

broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.