'The Sun' acusa a Murcia de acumular en secreto "reservas masivas" de lechugas iceberg

En el Reino Unido llevan unos días de uñas y la culpa, al parecer, la tenemos nosotros, los españoles. Y más en concreto, los murcianos. El motivo no es otro que la falta en sus supermercados de algunas verduras que se exportan desde esta región del levante español y que no están llegando hasta las islas. La cosa está llegando hasta tal punto que algunas grandes superficies se han visto obligadas a tener que racionar el número de lechugas iceberg (sí, la variedad más denostada de entre todas las lechugas) de cada cliente y el brócoli.

'The Sun' es el medio que más a pecho se ha tomado el asunto y ha emprendido una furibunda campaña de descrédito contra nuestro país por este asunto. El tabloide sensacionalista lleva varios días ilustrando el drama inglés con fotos de supermercados españoles como Mercadona, en los que se ven los estantes llenos de verduras mientras que sus lineales se encuentran vacíos.

El primer artículo llegaba el pasado 4 de febrero. 'Los supermercados españoles almacenan frutas y verduras mientras los consumidores británicos están siendo racionados', titulaban. En el interior de la información se hablaba del "pánico" que están sufriendo algunos clientes de grandes superficies como Tesco y Morrisons al ver que sólo pueden llevarse en la cesta de la compra tres piezas de lechuga iceberg por persona y de cómo Murcia, su "sequía" y un "periodo de frío" en la región, como si de un boicot se tratase, son los principales motivos del drama.

El periódico The Sun -que tanto promovió el Bréxit- diciendo que los españoles especulan con las lechugas. Risas. https://t.co/AQosfgZKTM — Juan Pablo Arenas (@arenasjp) 4 de febrero de 2017

Para The Sun, la culpa de desabastecimiento de los supermercados en UK es... (tachán) ¡de Murcia! ¡Qué injusticia! https://t.co/H9t0AzLrFi — Lázaro Giménez (@LazaroGimenez) 5 de febrero de 2017

Pero la cosa no acaba aquí. El rotativo inglés volvía a la carga el pasado domingo con un titular aún más tremendista: 'Los supermercados españoles acumulan en secreto reservas masivas de verdura a pesar de que los compradores británicos se enfrentan al racionamiento'. En el interior de la noticia, de nuevo las fotos comparando los supermercados españoles con los británicos y enlaces a informaciones en las que se habla de un mercado negro británico de las lechugas iceberg, donde se llegan a pagar 50 libras por 12 piezas. Como guinda del pastel, un cintillo encima del titular a modo de chascarrillo: 'Tip of the iceberg' (la punta del iceberg, en español).

Por favor, pensemos un momento en el guiri que ha mandado The Sun de corresponsal al Mercadona de Molina de Segura. pic.twitter.com/HDAyFIrFPe — Chococriskis (@chococriskis) 4 de febrero de 2017

Este lunes, el diario volvía a la carga de nuevo con un nuevo tuit en su cuenta oficial y la misma información. En las galerías de imágenes de la pieza, expresiones de dudoso gusto como "No way, Jose'". El taboide, que apoyó de forma decidida el Brexit hace unos meses, ha recibido numerosos comentarios de sus lectores acusándolos de xenofobia y de no informar con rigor sobre los verdaderos motivos del déficit de vegetales en las islas británicas.

Pero, ¿qué pasa realmente con las lechugas?

La fascinación de los británicos por la lechuga iceberg es un enigma sin resolver. En cualquier caso, Murcia exporta a las islas británicas nueve de cada diez piezas de esta variedad y la realidad es que el tremendo temporal sufrido por la Región hace apenas un mes ha provocado una merma considerable de la producción, tal y como contaba a Radio Murcia - Cadena Ser Domingo Yamas, gerente de la cooperativa Hoyamar, que exporta al mercado británico el 60% de su producción, lo que supone unos 20 millones de euros.

La situación resulta paradójica por dos motivos. El primero de ellos es que Murcia y sus lechugas iceberg estén sometiendo a los británicos meses después de que estos decidiesen salirse de la Unión Europea. El segundo de ellos tiene que ver con un refrán también muy murciano: "Días de mucho, visperas de nada". O lo que es lo mismo, hace justo un año, las principales cooperativas y empresas agrarias de la región se veían obligadas a destruir enormes cantidades de esta variedad para poder conseguir unos precios rentables en el mercado europeo.

Sea como fuere, en las redes sociales el conocido como 'lechugagate' está dando mucho de sí. Todo -o casi todo- gracias a 'The Sun', que ha convertido a Murcia en uno de sus principales enemigos.