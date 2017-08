El edil del PP que mandó a fregar a Colau funda un partido contra el feminismo

La misoginia de Óscar Bermán quedó retratada cuando en marzo de 2016 mandó a fregar a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. La llamó "vaga" y "descerebrada", y aseguró que "debería limpiar suelos". El político de segunda fila (hasta el momento solo ostentaba un cargo como edil del Partido Popular en Palafolls, Girona) tuvo su momento de notoriedad gracias a este comentario. Ahora, Bermán, defensor del régimen franquista, ha decidido prolongar esa visibilidad fundando su propio partido después de que el PP le expulsase de sus filas por el desafortunado comentario.

Se llama 'Nosotros-Partido de la Regeneración Social', fue registrado a principios de agosto y su ideario es abiertamente machista, homófobo y xenófobo (especialmente hacia la comunidad musulmana). Lo que ha hecho Bermán no es en absoluto nuevo; de hecho, forma parte del actual boom de partidos de nicho. Como explica el politólogo Pablo Simón, cuya especialidad son los sistemas electorales y los sistemas de partidos, "estamos en un momento récord de registro de partidos".

"Homosexualidad" y "homosexualismo"

'Nosotros' es un partido abiertamente xenófobo, homófobo y machista. En su ideario, colgado en un blogspot del propio Óscar Bermán, se pueden leer frases como que hay que "poner fin a una inmigración exógena invasiva y de imposible integración", así como que su "defensa contra el terrorismo es la prevención: impedir el establecimiento en España de comunidades islamistas". Defienden la fe católica y "el bien común de las familias y empresas españolas". Pero sobre todo arremeten contra el feminismo y los derechos LGTBI. Dice así: "NOSOTROS somos partidarios de erradicar la llamada 'ideología de género', ya que es un instrumento propagandístico de intoxicación totalitaria al servicio de élites mundialistas que pretenden criminalizar la condición masculina, degradar la condición femenina, destruir el orden natural, y suprimir la familia en tanto que fundamento básico de la sociedad. NOSOTROS diferenciamos entre homosexualidad y homosexualismo. La sexualidad pertenece a la esfera íntima de las personas. Otra cosa son los grupos de presión que pretenden arrebatar privilegios e imponer condiciones al conjunto de la sociedad. NOSOTROS no toleraremos que el homosexualismo tenga ínfulas adoctrinadoras, y mucho menos que se atreva a aleccionar a las nuevas generaciones en los centros docentes. NOSOTROS estamos en contra de la degeneración extremista del feminismo que considera al varón culpable por el mero hecho de ser de sexo masculino y que se sustenta en una idea que degrada a la mujer como un ser inferior al que hay que proteger discriminando a los hombres. NOSOTROS no toleramos a ese feminismo patológico y somos partidarios de combatirlo y erradicarlo".

Malas noticias para Óscar Bermán: es altamente improbable que pueda poner en práctica alguna de estas premisas. Aunque haya logrado registrar el partido, eso no implica que pueda presentarse a unas elecciones. En España es relativamente fácil fundar un partido, como explica Simón: "En los Países Bajos tienes que hacer un depósito bancario; si consigues presentarte pero no consigues escaño, esa fianza se la queda el Gobierno. En España, si no tienes representación parlamentaria previa estás obligado a recoger un 0,1% de firmas por circunscripción. Si no superas esa barrera, no puedes presentarte".

La intención, por tanto, es la de marcar la agenda a través de la notoriedad, como hizo Hazte Oír con su autobús tránsfobo: "La literatura suele decir que los partidos buscan tres cosas: votos, cargos de gobierno o políticas públicas", apunta el politólogo. "Cuando tú eres un partido muy pequeño, las dos primeras cosas son difíciles de conseguir. Pero respecto a lo último, si tú ganas cierta visibilidad, puedes marcar el debate, la agenda, y hacer que otros partidos más importantes incorporen algunas de tus propuestas", añade. Por ello la aparición de un partido de nicho como 'Nosotros' (uno de tantos) no es relevante a nivel político, sino a nivel social en tanto que muchos de los valores que defienden son antidemocráticos.

Pero ¿por qué puede registrarse un partido que atenta contra los derechos humanos de colectivos como el de los migrantes, el de las mujeres o el LGTBI? "La aplicación del control sobre la ley de partidos políticos es a posteriori, no antes. Tienes que cursar una demanda para que se ilegalice dicho partido. No es que según se registra compruebas que se cumplen determinados parámetros, sino que la mayoría, al registrarse, lo hacen a través de un modelo estándar del Ministerio del Interior. Oficialmente en los estatutos queda recogido que es un partido que cumple los requisitos mínimos democráticos; el problema es que luego entres en su web y veas que dicen auténticas barbaridades", apunta Pablo Simón.

El partido de extrema derecha se presentará públicamente el próximo 8 de septiembre en una cena inaugural en Palafoll: para asistir hay que reservar y pagar 15 euros.