May no hace autocritica y promete liderar Reino Unido en "un momento clave"

Theresa May seguirá al mando. La primera ministra, que llegó al poder tras la dimisión de Cameron por los resultados del referéndum del brexit, no ha logrado el objetivo por el que convocó las elecciones anticipadas: un mandato claro para negociar el divorcio de la UE.

Tras ser recibida por la reina en el palacio real, May ha prometido formar un Gobierno que cumpla la voluntad del pueblo británico y guiar al país hacia el brexit y protegerlo del azote del terrorismo.

La primera ministra, que no ha hecho autocrítica pese a haber perdido la mayoría, ha prometido que liderará el país "en un momento clave". "Lo que el país necesita más que nada es certidumbre", ha asegurado. "Ahora, ¡al trabajo!".

El Partido Conservador ha obtenido finalmente 318 diputados, al borde de la mayoría absoluta (326) pero lejos de las expectativas. No ha mejorado el resultado de Cameron, pero May se agarra a esta cifra para seguir en Downing Street, a pesar de que durante la madrugada electoral algunos tories han sugerido su dimisión y del paso al frente de Jeremy Corbyn (261 representantes): "Estamos preparados para servir a este país".

May no ha pasado la noche lamentándose. Según ha adelantado el diario The Guardian, la líder conservadora ha cerrado ya un acuerdo con el DUP, los 10 escaños de los unionistas de Irlanda del Norte le permitirán seguir adelante, aunque con una posición claramente debilitada.

May dice que su partido ha ganado y que tiene derecho a gobernar con el apoyo de los unionistas. "Vamos a ponernos a trabajar", ha anunciado a la puerta de su residencia oficial sin dar más detalles sobre su futuro gobierno.