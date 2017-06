Trump arremete contra el exdirector del FBI: "Es un 'filtrador'"

Tras un día sin tuitear mientras Washington contenía la respiración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado al demoledor testimonio ofrecido el jueves por James Comey, que el mandatario apartó en mayo de la dirección del FBI.

En su red social de preferencia, Trump ha acusado a Comey de ser un "filtrador" y de mentir después de que el ahora ciudadano privado afirmara ante el Senado que el gobernante lo despidió para torpedear la investigación sobre Rusia.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!